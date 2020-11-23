В этом году Подмосковье очень неплохо потрудилось над реализацией нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Итогом стал диплом, полученный областью на XIV международном форуме "Транспортная неделя-2020". Награду вручил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Качество дорог измеряется прежде всего ровным асфальтом. 10,26 миллиона квадратных метров обновленного за год дорожного покрытия - больше не сделал никто. Ремонт шел комплексный - с обустройством тротуаров и пешеходных переходов, если рядом с ремонтируемым участком живут люди, монтажом освещения и разделением потоков на встречных полосах в самых аварийно-опасных местах. И пандемия не помешала - сколько квадратов значилось в региональной программе ремонта дорог на 2020 год, столько и отремонтировали, завершив все работы на месяц раньше срока. А для проверки качества ремонта прикупили инновационный асфальтоанализатор. Он умеет раскладывать асфальтобетонную смесь на каменную и вяжущую составляющие и позволяет заметить малейший брак в технологии производства и укладки асфальта. На месте свежего ремонта эксперты срезают небольшую часть асфальта. И проверяют ее не только анализатором. Пробу отправляют в лабораторию, где проводится углубленное исследование.

По итогам этого года доля подмосковных дорог, находящихся в нормативном состоянии, возрастет до 66,7%. Кажется немного? Но по сравнению с тем, что было... "У нас шесть или семь лет назад было огромное количество погибших на дорогах - порядка 2 тысяч человек. В этом году цифра будет на уровне 750-800 человек", - сказал губернатор области Андрей Воробьев, выступая на "Транспортной неделе". Снижает смертность в основном как раз вот такая комплексная работа, приводящая дороги к нормативному состоянию.

Воробьева уже не раз спрашивали, какой ущерб нанесла пандемия региональному бюджету. Он называет две цифры: 60 миллиардов на медицину - создание и оснащение инфекционных коек, закупку лекарств и средств индивидуальной защиты, выплаты врачам. И примерно 50 миллиардов - это те доходы, которые бюджет недополучит из-за того, что экономику лихорадило на протяжении нескольких месяцев. "Конечно, нам придется сократить какие-то расходы в следующем году", - говорит губернатор. Но вот буквально на днях при обсуждении проекта бюджета 2021 года на публичных слушаниях в Мособлдуме исполняющая обязанности министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова заявила, что на содержание и ремонт дорог планируется выделить 23,6 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем было потрачено в этом году.

В 2021 году на содержание и ремонт дорог в Подмосковье планируют выделить 23,6 миллиарда рублей. Или в полтора раза больше, чем в этом году

Примечательно, что Подмосковье является одним из немногих российских регионов, где ремонт дорог ведется в прямом смысле при участии самих жителей. До трети объема дорожного ремонта - это предложения жителей различных городов, которые они оставляют в народном голосовании сервиса "Добродел".