Москвич-донор 10 раз сдал плазму с антителами к COVID-19

Необычный случай зафиксировали столичные медики: в плазме донора Андрея Шапкина, переболевшего COVID-19 еще в мае, и в ноябре сохраняется высокий уровень антител. Это позволило ему уже 10 раз сдать на безвозмездной основе плазму с антителами к коронавирусу. Он сдавал бы и дальше, если бы не полагающийся восстановительный двухмесячный отпуск от донации. Зачем люди идут в доноры, хватает ли донорской крови, выяснил корреспондент "РГ".

Андрею Шапкину, жителю Марьиной рощи, работающему сантехником на одном из космических предприятий столицы, 49 лет. Из них половину он посвятил донорству, сдав кровь и ее компоненты более 90 раз. За бескорыстную помощь пару лет назад он стал Почетным донором Москвы, а неделю назад - Почетным донором России. "Меня привлек сосед, который такое звание имел в Советском Союзе, - вспоминает Шапкин. - Я попробовал, дискомфорта нет, голова не кружится, а польза для людей огромная. И самому приятно делать добро, отдавать частичку себя людям". По его словам, он всегда отличался крепким здоровьем: служил в морфлоте в Кронштадте, занимался футболом, долгие годы была своя голубятня в Марьиной роще, по утрам бегал. "От флота осталась страсть к морю, с голубями пришлось расстаться из-за реконструкции родного района, с возрастом пробежки заменил прогулками, но всю жизнь придерживаюсь здорового образа жизни, - говорит донор. - Ведь кадровые доноры сдают плазму раз в 15 дней! Восполняю гемоглобин гранатовым соком, а еще за два дня до донации перехожу на полезную пищу: в пароварке готовлю мясо, рыбу и овощи. Невкусно, но очень полезно". Где он подцепил COVID-19, не знает, но болел тяжело, с 25-процентным поражением легких. Как вылечился, снова стал донором, причем ковидной плазмы. Ее используют в столице для лечения средних и тяжелых пациентов, благодаря чему в два раза снижается вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ, а выживаемость увеличивается на 19%.

"Разницы до болезни и после болезни в прохождении донации не заметил, - делится с "РГ" Шапкин. - Сдал 10 раз плазму и теперь на восстановление сил ухожу на двухмесячный отпуск от донаций. Интересно, упадет ли за это время количество антител, пока они у меня не сокращаются в отличие от других доноров". В чем секрет? Ответа на этот вопрос пока не знают и врачи. Как рассказала "РГ" заведующая отделением по переливанию крови ГКБ N52 Оксана Карпова, к ее отделению "приписан" Шапкин, чтобы изучить феномен нужно время. "Постоянных доноров, как Шапкин, немного, может быть, человек десять, - рассказывает Карпова. - И почти все сдают именно ковидную плазму". Это же отмечают и столичные власти, зафиксировавшие рекорд по числу доноров плазмы в октябре - 1,5 тыс. человек, хотя обычно в месяц приходит не более 650 человек. "У нас все стерильно. Перед донацией каждый проходит медицинское обследование, берем анализы. Пожалуйста, приходите, запасы крови на годы не сделаешь, а переливание спасает жизни", - добавила Карпова.

Как отмечает заведующая отделением, в сложный период на выручку приходит молодежь - именно она сейчас основной донор. Например, на минувшей неделе в ее отделение приходили сдавать кровь студенты МАИ. Такие разовые акции отчасти помогают, но людей все равно ждут.

Как прокомментировали "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы, в городе созданы резервные запасы, и в штатном режиме работают четыре криобанка для собранного биоматериала на базе Центра крови им. Гаврилова, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ N67 им. Ворохобова и ГКБ им. Буянова. И также призвали людей делиться кровью, напомнив, что для этого благородного дела не так много противопоказаний: хронические, инфекционные и онкологические заболевания, возраст младше 18 лет, татуировки, пирсинг и процедуры иглоукалывания в последний год. Добровольцы, сдавшие плазму, получают 5 тыс. рублей или делают это, как Шапкин, безвозмездно.

В ноябре открыты дополнительные пункты сдачи плазмы. Теперь прием будет вестись в семи пунктах:

1. Центр крови имени О.К. Гаврилова - ул. Бакинская, д. 31

2. НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12

3. ГКБ N52 - ул. Пехотная, д. 3 корпус 1

4. ГКБ им. М.П. Кончаловского - Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 5

5. Центр крови имени О.К. Гаврилова - ул. Поликарпова, дом 14, корп.2

6. Служба крови ГКБ имени А.К. Ерамишанцева - ул. Ленская, д. 15

7. ГКБ N67 им. Л. А. Ворохобова - ул. Саляма Адиля, д. 2/44

Для того, чтобы стать обычным донором, нужно обратиться к Центр крови по телефону (495) 945-33-19 или в другой наиболее удобный пункт. Если донором ковидной плазмы - (495) 870-45-16.