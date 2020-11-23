Осень 2020 года в Москве станет самой теплой за 140 лет

До конца осени осталось всего шесть дней, и, согласно прогнозу метеорологов, сильных морозов в эти дни не ожидается. А раз так, то осень 2020 станет самой теплой за 140 лет с начала наблюдения за погодой в городе. Об этом "РГ" сообщили в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, самыми теплыми пока в истории столицы были осени 1938 и 1974 годов, когда температурная аномалия составила + 2,9 градуса. "В этом году осень может побить этот рекорд, сейчас осень теплее обычного на 3,5 градуса, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В течение недели серьезных заморозков не ждем: днем +1..+2, ночью от -3 до +1. Так что если аномалия и сократится, то это будут десятые доли. В целом осень уже можно поздравить с победой. Точная цифра аномалии будет известна в конце недели".

Как рассказала Позднякова, самым прохладным и снежным днем недели станет четверг: в ночные часы воздух может остыть до -3, высота снежных сугробов подрастет за эти сутки на 1-2 см. "Выпавший в ноябре снег уже не растает, он уйдет в зиму", - уточнила Позднякова.