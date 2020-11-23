Рестораторы потеряют миллиарды рублей из-за ограничений на Новый год

Только для столичных рестораторов - это потеря не менее 40 млрд рублей, или 20% годового оборота из-за от ограничительных мер в декабре-январе, подсчитала Елена Мясникова, доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова. По расчетам Федерации рестораторов и отельеров России, 40% ресторанов закроются уже навсегда. Для концертной индустрии потери, по разным оценкам, составят десятки млрд рублей. Основная доля ее оборота приходится как раз на конец года.
Ежегодно оборот предприятий ресторанного бизнеса в декабре увеличивается в среднем в три раза. По данным Росстата, оборот предприятий общепита в декабре 2019 года увеличился в годовом выражении на 5,1% (для сравнения: в декабре 2018 года рост оборота составил 3,1%) и составил за год в целом 202 млрд рублей. По сравнению с ноябрем 2019 года этот показатель вырос на 15,4%.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров советует рестораторам в этом году не рассчитывать на декабрь - прошлогодней выручки точно не будет. "Платежеспособность населения снизилась, потребительское поведение изменилось - горожане сами не идут в рестораны, потому что боятся заразиться", - отмечает он. При этом пережить дополнительные ограничения или полное закрытие, как например, в Бурятии, кафе и рестораны не смогут. По его подсчетам, попросту 40% уже не откроются.
Как ранее отмечал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, "выручка в целом по отрасли до сих пор критически мала, про полное восстановление сейчас говорить достаточно сложно".
Сфера общественного питания вошла в число отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Среди мер поддержки, который получил общепит, - гранты и беспроцентный кредит на выплату зарплат, а также кредит на эти же цели под 2% с возможностью списания - 100%, если сохранено 90% сотрудников и 50%, если их осталось 80%. Кроме того, страховые взносы на сумму зарплат, превышающих МРОТ, для всех МСП снижены вдвое. Действовала программа "3 по 1/3", когда две трети стоимости процентных платежей по новым кредитам покрывают государство и банки, были введены субсидии на средства индивидуальной защиты, расширена программа льготного кредитования под 8,5%. Общепит также получил отсрочку на полгода по страховым взносам и всем налогам, кроме НДС, а налоги, начисленные в период отсрочки, предприниматели смогут выплачивать ежемесячными платежами в течение года. Бизнес из пострадавших отраслей мог воспользоваться отсрочкой по аренде. Наконец, более 33 тыс. лицензий на продажу алкоголя, в том числе в кафе и ресторанах, были продлены автоматически.
На протяжении последних пары лет общепит устойчиво рос, однако события этого года, конечно, нанесли ему существенный вред. По данным Росстата, оборот предприятий сектора за 9 месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом в 2019 году снизился почти на четверть. По словам Мясниковой, нынешние проблемы отрасли из-за новогодних ограничений будут усугубляться. "Большая часть предприятий питания этих ограничений просто не переживет, на работе ночных заведений можно поставить точку. Рестораны, кафе, бары, караоке-клубы, работавшие до двух-трех ночи в выходные и праздничные дни, также оказались на грани катастрофы. В этом случае можно говорить не просто о снижении доходов, а о полном прекращении деятельности", - рассказала "РГ" Мясникова.
Только в Москве, по данным столичного департамента торговли, ограничения по работе с 23:00 до 06:00 затронут примерно 500 заведений из 13 тысяч - тех, что прежде работали в ночное время.
Рестораторы не скрывают, что надеялись на декабрь, который всегда приносил им "жирный" доход за счет корпоративов и новогодней ночи. "Нам сейчас приходят заявки от клиентов на прошлогоднее бронирование столов, видимо они сохранили контакты. Но в этом году мы еще ничего не готовили, нет новогодней программы, бронирования столов не ввели, как и предоплату", - призналась Светлана Антонова, директор по маркетингу ресторанного холдинга RESTart Brothers ("Чайхона № 1", "Чайхона № 1 Easy", Ploveberry).
В тех ресторанах, где была "живая" музыка и выступали артисты, как правило, концерты затягивались за полночь, теперь программа строго до 23.00. Забронировать стол до этого времени сейчас можно без проблем и почти везде, в отличие от прошлых лет свободных мест много. "У нас пустой зал, даже в выходные люди не идут. Новый год решили не встречать, а перенести на 1 января, предлагаем отметить его с 15.00 до 23.00 с шоу-программой. Предоплату уже кое-кто вносит, но мы предупреждаем, что в случае отмены деньги вернем. А вот открывать бронирование на новогодние корпоративы в декабре пока боимся, могут же быть дополнительные ограничения, да и заявок немного - все-таки люди опасаются сейчас куда-то выходить", - рассказал Тигран, управляющий ресторана "Веста".
Формально в Петербурге запрета на проведение корпоративов нет, но если в прошлые годы все пятницы и четверги были разобраны под корпоративы, то сейчас броней практически нет. Директор кулинарной студии Елена Волонихина рассчитывает на появление заказов ближе к декабрьским датам. Слабую надежду дают свадьбы. Но если раньше банкеты для таких праздников бронировали чуть ли не за полгода, теперь - за два-три дня до даты.
"Выручка ресторанов и кафе в августе этого года оказалась на 26% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в октябре потери составили уже 30%, а в отдельных сегментах ресторанного рынка достигли 60%. Негативная тенденция продолжилась и в ноябре. В этом году предприятия общественного питания уже потеряли свыше 60 млрд рублей относительно аналогичных показателей 2019 года", - подсчитала Мясникова.
В Петербурге с 23 ноября полностью прекратили работать все точки общепита в торговых центрах, еще раньше закрылись все фудкорты. "Основные потери несут не рестораны и кафе в чистом виде, а банкетные залы, особенно те, которые работают в паре с кейтеринговыми агентствами и не имеют собственной кухни. Сейчас в городе ограничена численность гостей на свадьбах, и люди, которые все-таки женятся, идут не в банкетный зал, а занимают два-три столика в ресторане. В декабре банкетные залы недополучат денег от корпоративов, потому что если их все-таки и будут проводить, то только численностью менее 50 человек. Для такого количества, опять же, достаточно отдельного зала в ресторане. Конечно, потери будут у всех, отбить их, например, на доставке не получится. Большинство людей заказывают пиццу и роллы, а если мы готовим борщ и оливье, то мы серьезных оборотов в доставке не получим, тем более в новогоднюю ночь", - считает управляющий кафе Михаил Салахов.
Конец ноября - начало декабря - традиционное время для бронирования не только новогодних корпоративов, но и летних выпускных. Несмотря на коронавирус, в столичном агентстве "СВ-Вояж" рассказали, что места уже заканчиваются. Если летом будут ограничения, заказчикам вернут предоплату - 20% от полной стоимости договора.
При проведении выпускных в 2020-м в Парке Горького празднования просто перенесли на другой день, чтобы на площадке не находились сразу все выпускники города. Подобный вариант возможен и в этом году. "Если в 2021-м будут такие же меры в день проведения всеобщего городского выпускного, мы проведем мероприятия в другой день по согласованию с заказчиком", - отметили в компании "МегаБал".
В компании "Московский Бал" предоплату вернут, только если решение об отмене будет принято в ближайший месяц после заказа, позднее деньги не вернут, так как на эти средства уже будет заключен договор с подрядчиками. В 2020-м, когда была такая же ситуация, договоры не расторгались, а выпускные прошли в зданиях школ - не на выездных локациях. "Обычно в договоре есть сроки, после которых предоплата не возвращается или возвращается за вычетом документально подтвержденных расходов, какими могут быть брони артистов, дизайн, написание сценариев, закупка подарков. Выпускные - это не билетные концерты, организатор не может их бесконечно переносить, как и заказчик", - подчеркивает представитель Национальной ассоциации организаторов мероприятий Артем Сатин.
При этом директор свердловского агентства "Парк Сказов" Алиса Ларионова рассказала, что спрос уменьшился на 59% по сравнению с докоронакризисным периодом: "Есть интерес со стороны компаний и образовательных учреждений, но это именно интерес, вопросы и консультации". Организаторы оптимизируют часть затрат, ищут подрядчиков с меньшими расценками и готовы уменьшить предоплату либо перейти на постоплату. Однако есть и другая проблема: в ряде регионов запрет массовых мероприятий до 50 человек ставит крест на проведении выпускных.
Подготовила Дарья Худякова