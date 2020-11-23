Россияне смогут доехать из Москвы в Санкт-Петербург за два часа

Доехать из Москвы в Санкт-Петербург можно будет за два часа после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ), рассказал генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

"Время движения по новому диаметру МЦД-3 - больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое "новое метро" появится в Москве", - сравнил Белозеров МЦД и ВСМ (цитата по РИА Новости). Белозеров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в открытии станции "Ховрино" Октябрьской железной дороги.

Как отметил глава РЖД, открыта новая интермодальная станция, которая выполняет функции связи между районами города и разными видами транспорта. Также, рассказал Белозеров, здесь скоро появится высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом, которое также можно назвать "диаметром" для определенной части страны, заметил Белозеров.

Время в пути по ВСМ сократится в два раза по сравнению с курсирующими сейчас "Сапсанами".

Ранее о преимуществах ВСМ в интервью "Российской газете" рассказывал вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков.