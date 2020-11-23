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23.11.2020 13:13
Рубрика: Экономика

Сергей Собянин открыл новую станцию "Ховрино" будущего МЦД-3

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Современный городской вокзал, соответствующий всем стандартам московского наземного метро, открылся сегодня в столице на станции "Ховрино" Октябрьской железной дороги. Классический пригородный полустанок родом из девятнадцатого века теперь не узнать. На открытие вокзала приехали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

- В Ховрино сформирован большой транспортно-пересадочный узел: построено метро "Ховрино" и международный автобусный вокзал, - сказал глава города. - А сегодня к ним добавился современный железнодорожный вокзал. Он существенно улучшит транспортное сообщение для жителей Ховрино, Зеленограда, Химок и Западного Дегунино.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Особенность нового вокзала, по словам мэра, состоит в том, что он стал первым станционным объектом на еще одной линии наземного метро в городе - Московском центральном диаметре-3, проектированием и строительством которого столица вместе с железнодорожниками продолжают активно заниматься. Построить его планируется, как сообщалось ранее, в ближайшие два-три года. Со временем же МЦД-3 будет также интегрирован в будущую высокоскоростную железную дорогу в сторону Санкт-Петербурга.

МЦД-3 - третий центральный диаметр, поезда по которому, как и по первым двум, запущенным в прошлом году, пойдут в режиме наземного метро каждые пять-шесть минут. Длиной 85 км, он свяжет столичный район Зеленоград с подмосковным городом Раменское. На нем расположатся 43 станции. Его появление, по оценке экспертов, снизит наполовину время в пути для жителей Москвы и Подмосковья. А появление станции "Ховрино" существенно разгрузит северные участки четырех радиальных линий метро: Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Калужско-Рижской и Замоскворецкой.

Напомним, строить эту станцию начали в 2017 году. Работы велись круглосуточно, без остановки движения поездов и заняли более трех лет. В результате появились две платформы с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от дождя, снега и палящего солнца, а также два вестибюля с турникетами, туалетными комнатами, эскалаторами и лифтами. Выйти с вокзала можно на улицы Зеленоградскую и Маршала Федоренко. Олег Белозеров отметил, что в Ховрино, как и на всех вокзалах МЦД, создан новый уровень комфорта.

- Здесь сегодня открывается новая интермодальная станция, которая выполняет все функции: и связь между районами города, и между различными видами транспорта. А в недалекой перспективе появится еще один вид транспорта - высокоскоростное движение между Москвой и Санкт-Петербургом. По сути это будет тоже диаметр движения в течение более часа по МЦД-3, и порядка двух часов - из Москвы до Санкт-Петербурга. Такое "новое метро" появится в Москве, - заключил Олег Белозеров.

Фото: sobyanin.ru
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Отметим, что в черте города поезда высокоскоростной магистрали будут останавливаться на станциях Зеленоград (Крюково) и Петровско-Разумовской. Это позволит москвичам отправляться в Северную столицу, не тратя время на поездку на вокзал. А пассажиры из Санкт-Петербурга смогут пересесть на московский транспорт, не доезжая до центра столицы.

Со станции же "Ховрино" также удобно организована пересадка и на все виды общественного транспорта. Не более пяти минут, в частности, потребуется, чтобы пересесть на метро или пригородный автобус. А когда откроется перехватывающий паркинг, возможность пересадки на наземное метро наверняка привлечет и многих автомобилистов, въезжающих в город по новой магистрали М11 "Москва - Санкт-Петербург". Эксперты подсчитали, что после отмены ограничений, связанных с пандемией, новой станцией будут пользоваться 15 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году их число вырастет до 25 тысяч.

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