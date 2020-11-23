Стартовал национальный чемпионат "Абилимпикс"

Новости

В Курганской области открылся центр по обработке жалоб и предложений 14:34
В ООН назвали необоснованным задержание Карлоса Гона в Японии 14:10
Вышел новый трейлер третьего сезона "Американских богов" 14:06
На супругу арестованного мэра Томска возбудили уголовное дело 14:04
Кремль назвал условие для поздравления победителя в выборах в США 13:59
Стала известна судьба квартиры Армена Джигарханяна на Арбате 13:55
Зеленский вылечился от коронавируса 13:53
Увеличены сроки геологоразведки в Архангельской области 13:51
Песков рассказал о постоянных контактах Путина с Собяниным 13:41
В Подмосковье осталось закрыть две последние свалки 13:40
Съемки продолжения "Соника" начнутся весной 13:40
Путин подписал закон об уменьшении дохода ЦБ от продажи доли в Сбербанке 13:36
Депутат оценил немецкую реакцию на угрозы США по "Северному потоку-2" 13:35
В РФС осудили отстранение российского игрока в США за отказ встать на колено 13:22
Гай Германика снимет сериал "Мерзлая земля" с американской платформой 13:15
В Кремле не будут анонсировать кадровые перестановки в институтах развития 13:06
В немецком Маккенхайме ночью произошла перестрелка 13:06
Каток на ВДНХ откроется 27 ноября 12:43
Худруком театра Джигарханяна предложено назначить Сергея Газарова 12:42
Оксфордская вакцина против COVID -19 показала 70% эффективности 12:41
Швецию назвали худшей страной в борьбе с распространением COVID-19 12:39
В Москве заработали новые полосы для движения общественного транспорта 12:25
Синоптики снова предупредили о ледяных дождях в Москве 12:22
В регионах выявили десятки нелегальных газовых заправок 12:02
Лукашенко: Востребованность в миротворческих операциях возрастает 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Почему потребительские кредиты стали менее доступны
Почему потребительские кредиты стали менее доступны
23.11.2020 14:27
Рубрика: Общество

Стартовал национальный чемпионат "Абилимпикс"

Текст: Ксения Колесникова
В Москве в онлайн-формате состоялась церемония открытия Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ВОЗ "Абилимпикс".

- История движения "Абилимпикс" в России, включая и сам чемпионат, - это часть большой государственной работы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, - подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Чемпионат сумел развиться в настоящее движение с национальным всероссийским охватом.

Фото: Аркадий Колыбалов
Минпросвещения продлит программу "Земский учитель"

Советник президента РФ Александра Левицкая отметила важность деловой программы чемпионата, где будут затронуты вопросы инклюзивного образования, профориентации и трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ в России. Напомним, всего по результатам проведения чемпионата с 2017 по 2019 год было трудоустроено более четырех тысяч участников соревнований "Абилимпикс"

Самыми популярными компетенциями чемпионата стали три направления - "Обработка текста", "Швея" и "Поварское дело".

"Обработка текста" - лидер в списке компетенций чемпионата. Предварительное число участников здесь - 104. Компетенция относится к направлению IT-технологии и включает процесс ввода, редактирования и форматирования текстовых документов.

В компетенции "Швея" участвуют 80 человек. Участникам нужно сшить женскую блузу в разных вариантах, в зависимости от профессиональной категории (школьник, студент или специалист).

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин поручил обеспечить жильем инвалидов до 2025 года

В компетенции "Поварское дело" примут участие 76 человек. Участникам необходимо приготовить блюдо, сложность которого также зависит от профессиональной категории.

Все задания будут оцениваться дистанционно. Главные эксперты, находясь в Москве, с помощью очно-дистанционной связи будут наблюдать за ходом чемпионата из центра, а участники у себя в регионе будут выполнять конкурсные задания на площадках в образовательных учреждениях.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров: "Это не просто конкурсные испытания, а система, которая обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию, мотивацию к новому образованию и содействие в трудоустройстве конкурсантов".

В регионах Общество Образование Экономика Работа Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Президент продлил НДС в 10% для внутренних авиарейсов
Песков: Договор по открытому небу без США потеряет жизнеспособность
Депутат оценил немецкую реакцию на угрозы США по "Северному потоку-2"
Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
Вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик