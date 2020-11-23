Стартовал национальный чемпионат "Абилимпикс"

В Москве в онлайн-формате состоялась церемония открытия Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ВОЗ "Абилимпикс".

- История движения "Абилимпикс" в России, включая и сам чемпионат, - это часть большой государственной работы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, - подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Чемпионат сумел развиться в настоящее движение с национальным всероссийским охватом.

Советник президента РФ Александра Левицкая отметила важность деловой программы чемпионата, где будут затронуты вопросы инклюзивного образования, профориентации и трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ в России. Напомним, всего по результатам проведения чемпионата с 2017 по 2019 год было трудоустроено более четырех тысяч участников соревнований "Абилимпикс"

Самыми популярными компетенциями чемпионата стали три направления - "Обработка текста", "Швея" и "Поварское дело".

"Обработка текста" - лидер в списке компетенций чемпионата. Предварительное число участников здесь - 104. Компетенция относится к направлению IT-технологии и включает процесс ввода, редактирования и форматирования текстовых документов.

В компетенции "Швея" участвуют 80 человек. Участникам нужно сшить женскую блузу в разных вариантах, в зависимости от профессиональной категории (школьник, студент или специалист).

В компетенции "Поварское дело" примут участие 76 человек. Участникам необходимо приготовить блюдо, сложность которого также зависит от профессиональной категории.

Все задания будут оцениваться дистанционно. Главные эксперты, находясь в Москве, с помощью очно-дистанционной связи будут наблюдать за ходом чемпионата из центра, а участники у себя в регионе будут выполнять конкурсные задания на площадках в образовательных учреждениях.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров: "Это не просто конкурсные испытания, а система, которая обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию, мотивацию к новому образованию и содействие в трудоустройстве конкурсантов".