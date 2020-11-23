Суд оштрафовал ЦСКА на 200 тысяч за нарушения на матче против "Динамо"

Вслед за "Спартаком" за несоблюдение санитарных мер на стадионе наказан и ЦСКА. В матче 11-го тура РПЛ против "Динамо" на стадионе армейского клуба были нарушены нормы социального дистанцирования, а часть болельщиков не пользовалась защитными масками.

Роспотребнадзор Москвы направил в суд материалы, и по итогам заседания было принято решение оштрафовать ЦСКА на 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС. У клуба есть 10 дней на то, чтобы оспорить это решение.

Ранее на 300 тысяч был оштрафован "Спартак" за нарушения на матче против "Зенита". Тогда "красно-белые" не стали оспаривать это наказание.