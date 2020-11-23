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23.11.2020 / 13:56
Текст: Сергей Бабкин

У москвича из носа достали 50-летнюю копейку

Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве у мужчины из носа извлекли советскую монету, которая пролежала там более полувека. Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения, проблема с дыханием привела к врачам 59-летнего жителя Зеленоградского округа.

Фото: iStock
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Месяц назад мужчина заметил, что стало как-то тяжело дышать носом. Врачи сначала подумали, что все это из-за искривленной носовой перегородки. Направили пациента на популярное ныне КТ - и обнаружили посторонний предмет, рассказывает оториноларинголог больницы имени Кончаловского Татьяна Михайлова. Оказалось, что это копеечная монета, которую пациент засунул себе в нос еще в 6-летнем возрасте. Маме он об этом тогда побоялся сказать, а с годами вообще забыл о своем секрете.

Копеечка за последние советские и постперестроечные годы основательно укрепилась в носу. Как говорят зеленоградские врачи, вокруг нее сформировался "каменистый конгломерат". Его пришлось извлекать под наркозом. За полтора часа, что длилась эндоскопическая операция, удалось не только вытащить нумизматический раритет, но и провести коррекцию носовой перегородки.

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