У москвича из носа достали 50-летнюю копейку

В Москве у мужчины из носа извлекли советскую монету, которая пролежала там более полувека. Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения, проблема с дыханием привела к врачам 59-летнего жителя Зеленоградского округа.

Месяц назад мужчина заметил, что стало как-то тяжело дышать носом. Врачи сначала подумали, что все это из-за искривленной носовой перегородки. Направили пациента на популярное ныне КТ - и обнаружили посторонний предмет, рассказывает оториноларинголог больницы имени Кончаловского Татьяна Михайлова. Оказалось, что это копеечная монета, которую пациент засунул себе в нос еще в 6-летнем возрасте. Маме он об этом тогда побоялся сказать, а с годами вообще забыл о своем секрете.

Копеечка за последние советские и постперестроечные годы основательно укрепилась в носу. Как говорят зеленоградские врачи, вокруг нее сформировался "каменистый конгломерат". Его пришлось извлекать под наркозом. За полтора часа, что длилась эндоскопическая операция, удалось не только вытащить нумизматический раритет, но и провести коррекцию носовой перегородки.