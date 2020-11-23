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23.11.2020 16:50

В Калуге одобрили бюджет города

23 ноября состоялось совместное заседание комитетов городской думы под председательством Константина Сотскова. Депутаты одобрили бюджет Калуги на 2021 год в первом чтении.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В рамках первого чтения рассматриваются основные параметры бюджета и источники финансирования. Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2021 год составит 11 млрд. 795 млн. рублей, безвозмездные поступления составят 6 млрд. 976,7 млн. рублей.

Прогнозируемый на 2021 год объем налоговых доходов бюджета Калуги составит 4 млрд. 414,6 млн. рублей. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц составит 2 млрд. 235,6 млн. рублей.

Фото: Калужская городская дума
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Прогнозируемый объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составит 1,5 млрд. рублей. Прогнозируемый объем поступлений земельного налога составит 245,8 млн. рублей. Налог на имущество физических лиц составит по прогнозу 94,4 млн. рублей, на имущество организаций - 85,9 млн. рублей.

Объем поступлений налога на прибыль организаций прогнозируется в сумме 73,4 млн. рублей. Неналоговые доходы бюджета Калуги на 2021 год прогнозируются в сумме 403,7 млн. рублей. Резервный фонд городской управы составит 20 миллионов рублей, расходы на обслуживание муниципального долга 220 миллионов рублей.

Общий объем расходов бюджета на 2021 год определен в сумме 12 млрд. 145 млн. рублей.

Дефицит бюджета в 2021 году планируется на уровне 350 млн. рублей.

Члены комитета также одобрили проект решения "О согласовании проекта постановления губернатора Калужской области "Об установлении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги". Предельные индексы на очередной финансовый год устанавливаются высшим должностным лицом субъекта Федерации по согласованию с представительными органами муниципальных образований.

Фото: Калужская городская дума
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Предельный максимальный индекс рассчитан министерством конкурентной политики Калужской области на период с 1 января по 30 июня 2021 года - 0%, на период с 1 июля по 31 декабря 2021 года - 5,4%. На 3% вырастут тарифы на холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. Тарифы на электроснабжение вырастут на 4,7%, на отопление - на 5,4%, на горячее водоснабжение - на 4,98%.

Рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги составит от 50,82 руб. до 174,41 руб. в месяц. Субсидии и компенсации гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате за коммунальные услуги, сохраняются в полном объеме.

Парламентарии одобрили сделки муниципальным предприятиям "Калугатеплосеть" и "Управление калужского троллейбуса" и заслушали отчеты о реализации муниципальных программ.

Так в рамках программы "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" выполнен ямочный ремонт на площади 20,4 тысяч кв. м., выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия более чем на 50 автомобильных дорогах, отремонтировано 50 остановочных павильонов, вывезено порядка 540 свалок, выполнялись работы по содержанию, уборке и текущему ремонту улично-дорожной сети.

Протяженность городских дорог, на которых осуществляется механизированная уборка составляет 455 километров.

По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрен ремонт 14 дорог протяженностью 29,1 км, общая площадь ремонта составит 332,5 тысячи кв. метров. Также в рамках проекта заменено 37 остановочных павильонов. Выполнен ямочный ремонт дворовых территорий на площади 1442 кв. м.

Фото: Калужская городская дума
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В целях повышения безопасности дорожного движения установлено 343 новых дорожных знаков, установлены искусственные неровности в районе школы № 35, нанесена дорожная разметка объемом 52 тысячи кв. м.

Депутат Марина Костина подняла вопрос о ремонте в 2021 году улицы Ермоловской. Как сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко, ремонт улицы будет возможен только при наличии дополнительного финансирования.

Также Марина Костина поинтересовалась перспективами развития системы уличного освещения.

По словам Игоря Бугаенко, в настоящее время система работает достаточно эффективно, за последние пять лет количество светильников увеличилось вдвое, работа в этом направлении будет продолжена.

В рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем" в 2020 году частично исполнено 29 решений суда по капитальному ремонту многоквартирных домов, требования суда по семи решениями исполнены в полном объеме. До конца года планируется выполнить в полном объеме работы по десяти судебным решениям и по 35 частично.

На первый этап программы переселения граждан из аварийного жилья в 2020 году было выделено 110,4 млн. рублей. До конца года будет завершено расселение семи многоквартирных домов. Из 55 жилых помещений осталось передать гражданам 27 квартир.

Фото: Калужская городская дума
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Также в 2020 году началось расселение 14 аварийных домов, вошедших во второй этап программы (2020 - 2021 гг.). Всего по второму этапу расселяются 135 жилых помещений, для чего потребуется 258,4 млн. рублей. В настоящее время заключены контракты с АО "СЗ "СК АВИАКОР" на приобретение 87 квартир. По состоянию на 26 октября средства для приобретения жилых помещений в сумме 22,1 млн. рублей были перечислены 17 молодым семьям

Яков Казацкий затронул вопрос сноса расселенных домов, по мнению депутата снос аварийных домов проходит очень медленно, заброшенные дома становятся пристанищем для антисоциальных элементов и портят внешний вид города. По словам городского головы Дмитрия Денисова, в текущем году Калуга получила субсидию из областного бюджета в размере 40 миллионов рублей, благодаря чему уже снесено 12 домов. Ранее на эти цели ежегодно выделялось не более двух миллионов рублей.

На реализацию программы "Гражданская инициатива" в 2020 году было выделено 31,4 млн. рублей, исполнение составило 49,7% - 15,6 млн. рублей. В рамках программы осуществлялось развитие системы территориального общественного самоуправления, патриотическое воспитание подрастающего поколения и повышение правовой культуры граждан.

Активисты территориальных общин провели более 300 субботников, в которых приняло участие более тысячи человек, жителями высажено более 500 деревьев и кустарников.

Депутат Андрей Макаров выразил благодарность сотрудникам управления по работе с населением за активную работу по развитию ТОС и большое количество проведенных общегородских мероприятий.

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