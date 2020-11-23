Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Александр Мелешенко 
15:15 23.11.2020

В Москве резко вырос спрос на квартиры в старых домах

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в октябре выросло сразу на 20 процентов по сравнению с сентябрем. Столичное управление Росреестра во втором осеннем месяце зарегистрировало 18 433 договора купли-продажи или мены квартир против 15 422 месяцем ранее. В годовом выражении рост и вовсе составил почти 50 процентов.

Фото: iStock
Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии

"По итогам октября в Москве на вторичном рынке обновлен рекорд текущего года - зарегистрировано почти 18,5 тысячи переходов прав купли-продажи жилья. Данный показатель сопоставим с декабрем 2018 года, когда был зафиксирован максимальный за последние шесть лет объем таких договоров - почти 19 тысяч, разница с октябрем текущего года составляет всего два процента", - комментирует глава ведомства Игорь Майданов.

Такой ажиотаж он объясняет как отложенным спросом, который не удалось реализовать весной из-за режима самоизоляции, так и возможностью покупки "новой вторички". В этом случае речь идет о продаже квартир в новостройках от юрлица по договору уступки прав требования по ДДУ - на эту схему распространяется льготная ипотека. Впрочем, спрос на квартиры в давно построенных домах тоже растет.

Сейчас читают

Земля
22.11.2020

Как исправить ошибки с границами дачного участка

Как исправить ошибки с границами дачного участка

Почему дачникам могут отказывать в оформлении собственности, как исправить реестровые ошибки в документах на землю и когда появятся государственные кадастровые инженеры? Об этом в интервью "РГ" рассказал глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков

Ипотека
19.11.2020

Минстрой поддержал продление льготной ипотеки после июля 2021 года

Минстрой поддержал продление льготной ипотеки после июля 2021 года

Программа льготной ипотеки может быть продлена после июля 2021 года. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Импульс, который дала льготная ипотека, по его словам, подстегнул дополнительный спрос на жилье

Жилая недвижимость
19.11.2020

Минстрой пересматривает нормы расчета освещенности помещений

Минстрой пересматривает нормы расчета освещенности помещений

Минстрой разработал поправки в нормы расчета освещенности помещений, которые позволят строить здания ближе друг к другу и выше. В проект документа включена обновленная инженерная методика расчета света