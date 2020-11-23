В Москве резко вырос спрос на квартиры в старых домах

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в октябре выросло сразу на 20 процентов по сравнению с сентябрем. Столичное управление Росреестра во втором осеннем месяце зарегистрировало 18 433 договора купли-продажи или мены квартир против 15 422 месяцем ранее. В годовом выражении рост и вовсе составил почти 50 процентов.

"По итогам октября в Москве на вторичном рынке обновлен рекорд текущего года - зарегистрировано почти 18,5 тысячи переходов прав купли-продажи жилья. Данный показатель сопоставим с декабрем 2018 года, когда был зафиксирован максимальный за последние шесть лет объем таких договоров - почти 19 тысяч, разница с октябрем текущего года составляет всего два процента", - комментирует глава ведомства Игорь Майданов.

Такой ажиотаж он объясняет как отложенным спросом, который не удалось реализовать весной из-за режима самоизоляции, так и возможностью покупки "новой вторички". В этом случае речь идет о продаже квартир в новостройках от юрлица по договору уступки прав требования по ДДУ - на эту схему распространяется льготная ипотека. Впрочем, спрос на квартиры в давно построенных домах тоже растет.