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23.11.2020 13:40
Рубрика: Власть

В Подмосковье осталось закрыть две последние свалки

Текст: Ирина Рыбникова

Полигоны твердых коммунальных отходов "Ядрово" в Волоколамске и "Лесная" в Серпухове будут закрыты в декабре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проводя селекторное совещание с кабинетом министров и главами муниципалитетов.

"Ядрово" и "Лесная" - две последние свалки старого образца, действующие в Подмосковье. Таких старых полигонов, куда отходы просто сваливались из грузовиков, в области было 39. Но начиная с 2013 года власти постепенно закрыли их все, заменив обычные свалки на современные мусороперерабатывающие комплексы.

Бороться с мусором в лесах в Подмосковье решили с помощью шлагбаумов
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