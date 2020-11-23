В Подмосковье осталось закрыть две последние свалки

Полигоны твердых коммунальных отходов "Ядрово" в Волоколамске и "Лесная" в Серпухове будут закрыты в декабре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проводя селекторное совещание с кабинетом министров и главами муниципалитетов.

"Ядрово" и "Лесная" - две последние свалки старого образца, действующие в Подмосковье. Таких старых полигонов, куда отходы просто сваливались из грузовиков, в области было 39. Но начиная с 2013 года власти постепенно закрыли их все, заменив обычные свалки на современные мусороперерабатывающие комплексы.