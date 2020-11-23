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23.11.2020 23:04
Рубрика: Общество

Дорогая реакция

Открыта горячая линия для пациентов с COVID-19
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 264(8318)
Жителям Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции теперь есть куда пожаловаться, если вдруг их не обеспечили необходимыми лекарствами. Специально для таких случаев в области открыли горячую линию. Звонки принимаются по телефону 8 (495) 748-48-80.

Пациенты без серьезных симптомов проходят лечение от коронавируса на дому. По данным областного минздрава, таких больных сегодня 19,6 тысячи. И всем им должны бесплатно предоставить медикаменты, не затягивая с этим. Областные власти не раз подчеркивали: препараты для лечения инфекции закупаются с запасом, за самыми дефицитными из них, например, за "Актемрой", ведется особый контроль. Тем не менее если где-то возникнет заминка, у жителей должна быть возможность не просто выпускать пар в соцсетях, а сообщать о проблеме компетентным лицам. И желательно так, чтобы реакция на сообщение была быстрой, все-таки речь идет об опасной инфекции, которая продолжает уносить жизни людей. "Горячая линия" подходит для этого лучше всего.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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"На нее может обратиться любой амбулаторный пациент, если медицинский работник не выдал ему лекарства согласно выбранной тактике лечения", - говорит директор ГБУ МО "Мособлмедсервис" Ирина Полетыкина. Звонки принимаются круглосуточно. С 8.00 до 18.30 на них отвечают операторы, в остальное время сообщение можно продиктовать на автоответчик. На следующий после такого звонка рабочий день операторы свяжутся с обратившимся.

К слову, первые дни работы горячей линии показали: граждане, которые лечатся дома, чаще жалуются даже не на отсутствие лекарств, а на слишком редкие визиты врачей. Амбулаторного больного медработник должен навещать два раза в неделю, но в реальности это происходит гораздо реже. В минздраве утверждают, что меры по таким жалобам уже приняты: созданы специальные группы контроля, которые следят за тем, чтобы регламент лечения не нарушался.

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