Жителям Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции теперь есть куда пожаловаться, если вдруг их не обеспечили необходимыми лекарствами. Специально для таких случаев в области открыли горячую линию. Звонки принимаются по телефону 8 (495) 748-48-80.

Пациенты без серьезных симптомов проходят лечение от коронавируса на дому. По данным областного минздрава, таких больных сегодня 19,6 тысячи. И всем им должны бесплатно предоставить медикаменты, не затягивая с этим. Областные власти не раз подчеркивали: препараты для лечения инфекции закупаются с запасом, за самыми дефицитными из них, например, за "Актемрой", ведется особый контроль. Тем не менее если где-то возникнет заминка, у жителей должна быть возможность не просто выпускать пар в соцсетях, а сообщать о проблеме компетентным лицам. И желательно так, чтобы реакция на сообщение была быстрой, все-таки речь идет об опасной инфекции, которая продолжает уносить жизни людей. "Горячая линия" подходит для этого лучше всего.

"На нее может обратиться любой амбулаторный пациент, если медицинский работник не выдал ему лекарства согласно выбранной тактике лечения", - говорит директор ГБУ МО "Мособлмедсервис" Ирина Полетыкина. Звонки принимаются круглосуточно. С 8.00 до 18.30 на них отвечают операторы, в остальное время сообщение можно продиктовать на автоответчик. На следующий после такого звонка рабочий день операторы свяжутся с обратившимся.

К слову, первые дни работы горячей линии показали: граждане, которые лечатся дома, чаще жалуются даже не на отсутствие лекарств, а на слишком редкие визиты врачей. Амбулаторного больного медработник должен навещать два раза в неделю, но в реальности это происходит гораздо реже. В минздраве утверждают, что меры по таким жалобам уже приняты: созданы специальные группы контроля, которые следят за тем, чтобы регламент лечения не нарушался.