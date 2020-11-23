До конца года в Подмосковье введут новые правила обращения со строительным мусором. "Законопроект об этом сейчас находится на рассмотрении в Мособлдуме, планируем принять его в осеннюю сессию", - сообщила журналистам председатель думского Комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Документом предполагается ввести обязательную сортировку строительных отходов еще на моменте их образования, то есть на стройплощадке. Сейчас такие отходы грузят в мусоровозы не глядя, а идут они в основном под захоронение - мусорные операторы не слишком любят работать с винегретом из земли и строительного боя. А его очень много, учитывая тот объем строительства, что ведется в столичном регионе. По данным областного министерства экологии и природопользования, в Московском регионе ежегодно образуется порядка 50 миллионов кубометров отходов строительства, сноса и грунтов. Примерно половина размещается на территории Подмосковья. "И большая часть стройотходов - это ценные вторичные ресурсы: бетон, кирпич, стекло, лом черных и цветных металлов", - перечисляет Полякова. Все это, по ее мнению, отправляется на свалки, зачастую стихийные, из-за того, что в области нет централизованной системы обращения со строительным мусором. Это упущение и решили исправить законом.

Он также обяжет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительными работами, получать разрешения на перемещение такого вида отходов. А само перемещение будет возможно только с использованием системы ГЛОНАСС. Все маршруты мусоровозов со строяком оцифруют, а также определят конкретные площадки, куда можно будет привозить такие отходы. То есть власти намерены контролировать, куда и в каком объеме строительные компании будут девать "останки" от своей бурной деятельности. Алла Полякова утверждает, что аналогичное требование не так давно было установлено и в Москве - и это тоже должно внести свою лепту в процесс ликвидации стихийных строительных свалок в области, ведь значительную их часть создают машины с московскими номерами.

Ответственность за строймусор при возведении индивидуальных жилых домов тоже будет прописана в новом законе. Каким именно образом - сейчас обсуждается. Но учесть в системе обращения со строительными отходами индивидуальный жилой сектор необходимо, уверены власти. При существующем положении дел контролировать, исправно ли жители частного сектора вывозят на полигоны кирпич и бетон, не получается. Поэтому граждане нередко нанимают нелегальных мусоровозчиков, которые берутся избавить их от стройотходов за небольшие деньги. Но нелегалов на полигоны сейчас не пускают и их груз находит приют где-нибудь в лесу. Так, по словам заместителя председателя областного правительства - руководителя главного управления региональной безопасности Романа Каратаева, только за две последние недели при проведении рейдов удалось задержать 45 самосвалов, сгружающих мусор со строек в укромных местах. Все они помещены на штрафстоянку, с их собственниками решается вопрос о возмещении экологического ущерба.

Только за две недели при проведении рейдов были задержаны 45 самосвалов, сгружающих мусор со строек в укромных местах

К слову, пока областные депутаты работают над законопроектом об обращении со строительным мусором, исполнительная власть тоже времени зря не теряет. 24 муниципалитета области обзавелись фотоловушками, которые помогают вычислять любителей намусорить в неположенном месте. Умные приборы включаются и делают серию снимков, когда в зоне их действия происходит какое-то движение. "Эти устройства просты в монтаже и могут снимать даже ночью", - говорит Каратаев. В местах, где нелегальные свалки образуются чаще всего, уже появились 62 фотоловушки, и власти обещают на этом не останавливаться. А ранее сотрудники комитета лесного хозяйства области начали устанавливать на въезды в леса шлагбаумы. С той же целью - ограничить мусоровозчикам въезд в лесные угодья. До конца года будут установлены 159 заградительных сооружений.

Кстати

Комлесхоз Подмосковья призывает жителей и гостей области сообщать о несанкционированных свалках любого происхождения в лесах. "Если вы увидели и смогли зафиксировать нарушение, присылайте фото с указанием места свалки на les.nadzor@mosreg.ru", - просят в ведомстве. Даже если ваши фото не помогут поймать нарушителя, то хотя бы свалку из леса оперативно уберут.