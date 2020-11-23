Новости

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 23:26
Генерал МВД получил 8 лет колонии 22:13
Путин наградил медиков и благотворителей 21:43
Путин наградил Смехова и Шукшину 21:34
Путин наградил ветерана за помощь семьям погибших от COVID-19 врачей 21:14
Количество онлайн-сервисов "Одного окна" для экспорта увеличат до 28 20:42
Нападающий "Спартака" Соболев прооперирован в Риме 20:05
Джонсон объявил о завершении 2 декабря карантина в Англии 20:01
Как подарок на Новый год. Geely назвала дату старта продаж Tugella 19:41
Глава отдела МВД в Дагестане арестован по подозрению в подготовке теракта 19:11
Представлена интерактивная карта российской гуманитарной помощи в мире 19:10
Сарик Андреасян создаст свою киношколу 18:58
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе 18:53
Путин посетит Саров 18:47
В Волгограде осудили поджигателей губернаторского дома 18:38
"Изувечен в драке": появились подробности инцидента с Прилучным 18:36
На Тамани обнаружено уникальное древнетюркское изваяние 17:50
Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса 17:49
Старые отчетности по страховым взносам теперь можно закрыть через МФЦ 17:43
Житель Мурманска нашел у моря огромную кость неизвестного животного 17:42
Гонконг нашел способ гарантировать больным коронавирусом стабильный доход 17:40
В МЧС предупредили об опасностях обледенения судов 17:38
Президент Болгарии открыл в Дубне конференцию по ядерным исследованиям 17:34
Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за запрещенных сайтов 17:33
Бригады медиков федерального уровня помогут еще 5 регионам в борьбе с COVID-19 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
23.11.2020 23:09
Рубрика: Общество

Построил? Убери за собой

На вывоз строительного мусора нужно будет получать разрешение
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 264(8318)
До конца года в Подмосковье введут новые правила обращения со строительным мусором. "Законопроект об этом сейчас находится на рассмотрении в Мособлдуме, планируем принять его в осеннюю сессию", - сообщила журналистам председатель думского Комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документом предполагается ввести обязательную сортировку строительных отходов еще на моменте их образования, то есть на стройплощадке. Сейчас такие отходы грузят в мусоровозы не глядя, а идут они в основном под захоронение - мусорные операторы не слишком любят работать с винегретом из земли и строительного боя. А его очень много, учитывая тот объем строительства, что ведется в столичном регионе. По данным областного министерства экологии и природопользования, в Московском регионе ежегодно образуется порядка 50 миллионов кубометров отходов строительства, сноса и грунтов. Примерно половина размещается на территории Подмосковья. "И большая часть стройотходов - это ценные вторичные ресурсы: бетон, кирпич, стекло, лом черных и цветных металлов", - перечисляет Полякова. Все это, по ее мнению, отправляется на свалки, зачастую стихийные, из-за того, что в области нет централизованной системы обращения со строительным мусором. Это упущение и решили исправить законом.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Абрамченко: Тарифы на вывоз мусора для населения должны сокращаться

Он также обяжет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительными работами, получать разрешения на перемещение такого вида отходов. А само перемещение будет возможно только с использованием системы ГЛОНАСС. Все маршруты мусоровозов со строяком оцифруют, а также определят конкретные площадки, куда можно будет привозить такие отходы. То есть власти намерены контролировать, куда и в каком объеме строительные компании будут девать "останки" от своей бурной деятельности. Алла Полякова утверждает, что аналогичное требование не так давно было установлено и в Москве - и это тоже должно внести свою лепту в процесс ликвидации стихийных строительных свалок в области, ведь значительную их часть создают машины с московскими номерами.

Ответственность за строймусор при возведении индивидуальных жилых домов тоже будет прописана в новом законе. Каким именно образом - сейчас обсуждается. Но учесть в системе обращения со строительными отходами индивидуальный жилой сектор необходимо, уверены власти. При существующем положении дел контролировать, исправно ли жители частного сектора вывозят на полигоны кирпич и бетон, не получается. Поэтому граждане нередко нанимают нелегальных мусоровозчиков, которые берутся избавить их от стройотходов за небольшие деньги. Но нелегалов на полигоны сейчас не пускают и их груз находит приют где-нибудь в лесу. Так, по словам заместителя председателя областного правительства - руководителя главного управления региональной безопасности Романа Каратаева, только за две последние недели при проведении рейдов удалось задержать 45 самосвалов, сгружающих мусор со строек в укромных местах. Все они помещены на штрафстоянку, с их собственниками решается вопрос о возмещении экологического ущерба.

Только за две недели при проведении рейдов были задержаны 45 самосвалов, сгружающих мусор со строек в укромных местах

К слову, пока областные депутаты работают над законопроектом об обращении со строительным мусором, исполнительная власть тоже времени зря не теряет. 24 муниципалитета области обзавелись фотоловушками, которые помогают вычислять любителей намусорить в неположенном месте. Умные приборы включаются и делают серию снимков, когда в зоне их действия происходит какое-то движение. "Эти устройства просты в монтаже и могут снимать даже ночью", - говорит Каратаев. В местах, где нелегальные свалки образуются чаще всего, уже появились 62 фотоловушки, и власти обещают на этом не останавливаться. А ранее сотрудники комитета лесного хозяйства области начали устанавливать на въезды в леса шлагбаумы. С той же целью - ограничить мусоровозчикам въезд в лесные угодья. До конца года будут установлены 159 заградительных сооружений.

Кстати

Комлесхоз Подмосковья призывает жителей и гостей области сообщать о несанкционированных свалках любого происхождения в лесах. "Если вы увидели и смогли зафиксировать нарушение, присылайте фото с указанием места свалки на les.nadzor@mosreg.ru", - просят в ведомстве. Даже если ваши фото не помогут поймать нарушителя, то хотя бы свалку из леса оперативно уберут.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Рыбникова
В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Мишустин распределил 80 млрд между 39 регионами
Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19
Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе
Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик