Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло

Новая неделя на северо-западе и в центре европейской территории обещает быть теплой. Причем положительные аномалии составят от двух до семи градусов. Именно настолько температура окажется выше нормы.

Так, в Центральном федеральном округе температура превысит норму на два-четыре градуса, а в Северо-Западном округе - на четыре-семь, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А вот на юге и в центральном Черноземье температура в течение недели будет около нормы или на градус ниже.

Как накануне рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, с понедельника начнется заметное потепление - днем до плюс трех-четырех градусов. Температура может подниматься и выше.

А вот по ночам будет подмораживать. В ночь на четверг в столичном регионе до минус шести. Из-за перепадов температуры на дорогах будет образовываться сильная гололедица. Осадки прогнозируются временами и небольшие - преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Из-за большого количества облаков на улице будет довольно серо и мрачно.