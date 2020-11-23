В нем всего три раздела. Первый - "Я беременна" - рассказывает, что может понадобиться в период вынашивания малыша. Регламент обследований на протяжении всей беременности, карта родильных домов и перинатальных центров со всеми нужными телефонами, список документов и вещей, которые нужно взять собой в роддом. Есть информация обо всех выплатах, положенных будущим мамам.

Второй раздел называется "Малыш родился" и посвящен первым неделям жизни ребенка. Здесь говорится о том, как получить подарочный набор "Я родился в Подмосковье" или денежную компенсацию вместо него, какие государственные услуги доступны маме еще в роддоме. А там, например, можно оформить свидетельство о рождении или справку для получения пособий. А еще можно прикрепить малыша к поликлинике и даже встать на очередь в детский сад - и семьи из ближних к Москве городов, где жителей много, а мест в детсадах мало, именно так и делают. Также в этом разделе есть таблица выплат и льгот, как федеральных, так и региональных, которые положены семьям после рождения ребенка. Все расписано очень понятно, так что, в принципе, подсчитать сумму своего декретного дохода женщина может задолго до родов.

В третьем разделе "Мама на работе" собрана информация, которая будет интересна мамам подросших малышей. О том, например, как получить компенсацию за детский сад. Или пройти повышение квалификации, а то и обучиться новой специальности, находясь в декрете. Это, кстати, не будет стоить маме ни копейки, если она готова исправно посещать занятия.