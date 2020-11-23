Зачем педвузу нужен "ЕГЭ для учителей"

Будут ли учить будущих педагогов вести онлайн-уроки? В каких вузах появляются "ЕГЭ для учителей"? И куда сложнее поступить: на учителя или нефтяника? Об этом "Российской газете" рассказал ректор МГПУ Игорь Реморенко.

- Игорь Михайлович, ваши студенты сейчас заменяют учителей из зоны "коронавирусного" риска. Как совмещать учебу в вузе и работу в школе?

Игорь Реморенко: Мы не снимаем студентов с занятий ради работы в школах. В этом семестре у нас и так стояла плановая практика. Но проходит она уже в новой реальности. Примерно 170 наших ребят ассистируют в классе учителям, которые ведут онлайн-уроки из дома. Основной материал дает опытный учитель, подключаясь к школе по видео, а студент помогает детям выполнять задания, письменные работы, отвечает на вопросы школьников, обсуждает с ними материал. Это форма "живого" сопровождения дистанционных уроков. Такая практика смешанного обучения у нас впервые.

- Нужно ли теперь учить каждого студента педвуза вести онлайн-уроки?

Игорь Реморенко: Они действительно все чаще будут сталкиваться с дистанционными уроками. И учить студентов работать в таком формате, безусловно, нужно. Но резко перекраивать образовательные программы, и тем более делать это "в пожарном режиме" я бы не стал. Мы и раньше учили ребят работать в "цифре" - эта практика им знакома. Плюс ко всему они сейчас учатся дистанционно, разрабатывают свои "лайфхаки" и методики для онлайн-уроков. И даже модельные учебные занятия - тоже ведут в Сети.

- Модельные занятия- что это такое?

Игорь Реморенко: Студент готовит свой урок по какой-либо теме школьной программы, а затем проводит его для всего "класса", где ученики - такие же студенты. Занятие анализируют "внешние" преподаватели и эксперты, оценивают его по разным параметрам. Это такой прообраз будущего квалификационного, практического экзамена для учителей.

А еще модельное занятие - одно из трех испытаний, которое дает выпускнику возможность получить сертификат "Московский учитель". Он подтверждает, что молодой специалист действительно имеет навыки преподавания "выше среднего" и хорошо знаком со столичной системой образования. Сертификат также дает выпускнику ощутимую прибавку к будущей зарплате (московские школы специально получают на это субсидию) и год бесплатной как бы "гарантийной поддержки" от нас - то есть всю методическую помощь от преподавателей МГПУ. Чтобы его получить, нужно не только провести модельное занятие, но и сдать серьезный предметный экзамен и пройти собеседование с завучем или директором одной из московских школ.

- Студентам других педвузов нужен такой практический экзамен на "вход в профессию"?

Игорь Реморенко: Здесь решение будет принимать федеральное министерство просвещения. Суть в том, что квалификационный экзамен не должен заменять внутреннюю оценку вуза: студенты все равно сдают ГОСы, пишут и защищают дипломы. Но было бы правильно, если бы кроме внутренней оценки у педвузов была бы еще и внешняя оценка. Это стало бы для них дополнительным источником информации о качестве подготовки выпускников.

- В этом году по среднему "бюджетному" баллу ЕГЭ вы обогнали много крупных столичных вузов: инженерных, медицинских и даже один "нефтяной" университет. Как так получилось, что будущему педагогу теперь нужно быть более конкурентоспособным, чем нефтянику?

Игорь Реморенко: Средний балл ЕГЭ в этом году вырос во всех педагогических вузах. И это связано не только с ростом популярности профессии учителя. Растет доля абитуриентов, которым интересно осваивать систему "человек-человек", работать с людьми, уметь общаться и кооперироваться. Педагогическое образование дает востребованные навыки, освоив которые, можно работать в совершенно разных гуманитарных сферах. Не только в школе, но и в политике, в торговле, в культуре и даже в финансовом консультировании.

- Выпускники, которые к 11 классу так и не определились с будущей профессией, часто поступают в "пед", но работать в школы потом не идут. Разве это хорошо?

Игорь Реморенко: Я бы не сказал, что это плохо. Специальной цели загнать всех выпускников в школы мы не преследуем. Сегодня время профессионального самоопределения сильно удлинилось. К концу 11-го класса только 10-15% ребят точно определяются с будущей профессией. А фактически большая часть студентов лишь после второго курса начинают понимать, что же им на самом деле интересно. И это нормально: дети ищут себя, у них все больше возможностей подумать, кем они хотят быть, и чем заниматься. Высшее образование должно под это адаптироваться!

Должны быть разные программы. Одни - для тех, кто закончил профильные классы, кто уже "загорелся" какой-то сферой. Но должны быть программы и более общие, которые помогают ребятам попробовать себя, выбирать, наращивать определенные смыслы. Как правило, в мире такой общий бакалавриат называется Liberal Arts. После него - уже в магистратуре - обретается более "жесткая" профессия.

- В 2021 году многие вузы будут вести набор на укрупненные группы специальностей. Это как раз движение в ту сторону?

Игорь Реморенко: Да. Ребята, которые поступят на такие программы, на первом-втором курсе будут проходить более общую подготовку, а к третьему смогут определиться с профилем. Например, будущих учителей начальной школы и воспитателей детского садика мы набираем на одну программу, которая называется "педагогическое образование". По такому же принципу будет набор на иные программы, когда, например, к третьему курсу студенты определятся, станут они учителями истории и иностранных языков, или - истории и обществознания. То же самое - с будущими учителями информатики и технологии, математики и физики и так далее.

- А если к третьему курсу учителями началки захотят быть все студенты из группы, а воспитателей будет недобор? Ребят ждет внутренний конкурс?

Игорь Реморенко: Да, есть разные параметры, по которым он проходит. Сначала выделяется некоторое количество мест на том и другом направлении, учитывается нагрузка преподавателей и мнение студентов. Мы делаем что-то вроде переводных экзаменов, например сдается предметный тест, получается такой "ЕГЭ для учителей" в конце второго курса. И по результатам того экзамена смотрим, какая программа больше подходит для студента. Гибкость программ и возможность сменить профиль по ходу обучения - один из самых технологически сложных принципов в современном обучении.