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23.11.2020 10:42

Александр Осипов: Коренным народам Севера нужна всесторонняя поддержка

Текст: Инесса Доценко
В рамках рабочей поездки в Каларский район губернатор Забайкальского края Александр Осипов провел встречу с представителями коренных малочисленных народов Севера. В поселке Кюсть-Кемда он посетил родовую общину "Амикан".
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

"Амикан" создана в 2016 году. Семья занимается оленеводством, также в число видов ее деятельности входят этнотуризм и организация детских этнических лагерей. Активную работу ведут в общине молодые люди до 30 лет.

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- Александр Осипов - первый за все время губернатор, который приехал к нам, оленеводам. Мы получили кочевое жилье, палатки, мобильные бани, генераторы, а также другую поддержку. Для нас это значительная помощь, - сказал один из представителей общины.

Глава Забайкальского края отметил важность сохранения эвенками уклада и традиций. Он добавил, что необходимо оказывать всестороннюю поддержку коренным малочисленным народам Севера. В бюджете Забайкальского края на 2020 год предусмотрено 1,7 миллиона рублей на реализацию мероприятий по поддержке социального и экономического развития коренных малочисленных народов Севера в Каларском, Тунгокоченском и Тунгиро-Олекминском районах. Средства направлены в эти муниципалитеты на развитие традиционной отрасли хозяйствования эвенков - оленеводство, а также на медицинское обслуживание, образование и культуру, в том числе проведение этнокультурных мероприятий. Кроме того, предусмотрена модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов.

В нескольких селах Каларского района при поддержке Байкальской горной компании (БГК) - резидента территории опережающего развития "Забайкалье" - стартовал большой образовательный проект. Он направлен на сохранение эвенкийского языка и ремесел.

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Дети учат родной язык в кружках "Амтыл турэн" (Язык отцов), "Аяври турэн" (Родная речь), "Эвэды турэн" (Эвенкийская речь), "Эвэды таткит" (Учу по-эвенкийски). Кроме того, с ними проводят занятия по декоративно-прикладному творчеству и оленеводству.

- Поддержка сообществ коренных малочисленных народов Севера - родовых общин - важное направление социальной политики компании. На протяжении нескольких лет мы реализуем программу сохранения традиционного уклада жизни и культуры эвенков: их уникального языка, оленеводства, охоты, народных промыслов и искусства, - говорят представители компании.

БГК помогает семьям эвенков с материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием. Также компания поддерживает акции забайкальской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, в том числе традиционные фестивали, выставки и этнические праздники, финансирует издание книг, приобретение туристических путевок для детей и другие мероприятия.

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