На Камчатке назначили главу "министерства счастья"

На Камчатке назначили главу министерства социального благополучия и семейной политики. Ею стала 40-летняя Анастасия Федорова, сообщается на сайте правительства региона.

- Задачей министерства станет создание благополучного общества и благополучной семейной политики. По сути, это и есть министерство счастья, министерство создания на Камчатке тех условий, которые позволят нам благополучно развиваться, - прокомментировал глава региона Владимир Солодов.

Анастасия Федорова окончила Московский государственный индустриальный и Московский государственный социальный университеты. Возглавляла КГКУ "Центр выплат", затем работал замминистра социального развития и труда Камчатки. После создания нового министерства стала заместителем министра социального благополучия и семейной политики.

О реформе структуры органов исполнительной власти Владимир Солодов заявил 21 сентября. Минсоцразвития разделили на министерство труда и кадрового потенциала и министерство социального благополучия и семейной политики.