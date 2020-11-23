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23.11.2020 09:52
Рубрика: Общество

На Камчатку доставили бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Партия лекарств, предназначенных для выдачи пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно, поступила в Камчатский край. В четверг их начали передавать медицинским учреждениям.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Волонтеры доставили пожилым волгоградцам лекарства на дом

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, лекарства пациентам назначают лечащие врачи. После этого их доставляют на дом волонтеры-медики.

Напомним, что решение о выделении регионам средств для обеспечения амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами было принято в конце октября правительством РФ. На эти цели направили 5,04 миллиарда рублей.

"Камчатский край получил 11 миллионов 700 тысяч рублей, на которые и приобретаются данные препараты. Первая партия лекарственных средств уже поступила в регион, продолжается работа по закупке следующих партий", - рассказала референт отдела лекарственного обеспечения минздрава региона Светлана Алиферова.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

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