На Камчатку доставили бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19

Партия лекарств, предназначенных для выдачи пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно, поступила в Камчатский край. В четверг их начали передавать медицинским учреждениям.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, лекарства пациентам назначают лечащие врачи. После этого их доставляют на дом волонтеры-медики.

Напомним, что решение о выделении регионам средств для обеспечения амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами было принято в конце октября правительством РФ. На эти цели направили 5,04 миллиарда рублей.

"Камчатский край получил 11 миллионов 700 тысяч рублей, на которые и приобретаются данные препараты. Первая партия лекарственных средств уже поступила в регион, продолжается работа по закупке следующих партий", - рассказала референт отдела лекарственного обеспечения минздрава региона Светлана Алиферова.