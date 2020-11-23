На Сахалине задержали мать умершего от обезвоживания младенца

В городе Долинске Сахалинской области задержана 25-летняя женщина, чей шестимесячный сын умер от обезвоживания.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, планируется ходатайство в суд об аресте подозреваемой в убийстве (пункт "в" части второй статьи 105 УК РФ).

Известно, что дети росли в плохих условиях, а мать не уделяла им внимания, регулярно употребляя алкоголь. Из семьи уже изъяли брата-близнеца погибшего мальчика и двухлетнюю девочку с признаками дистрофии.

Возбуждено еще одно уголовное дело о халатности (часть вторая статьи 293 УК РФ) в отношении сотрудников органов опеки и попечительства и городского ОМВД. Их подозревают в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.