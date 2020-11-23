На Сахалине шестилетний младенец умер от обезвоживания

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело об убийстве, после того как в Долинске в одном из домов на улице Ленина был обнаружен труп шестимесячного мальчика.

По данным регионального следственного управления СК РФ, на теле малыша не было признаков насильственной смерти. После проведенного судебно-медицинского исследования, предварительной причиной смерти ребенка назвали обезвоживание. Следователи собирают доказательства, назначен ряд экспертиз.

"Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц органов, осуществляющих контроль за воспитанием малолетних", - говорится в сообщении.

Городская прокуратура также даст оценку действиям сотрудников органов системы профилактики.