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23.11.2020 10:47
Рубрика: Происшествия

На Сахалине шестилетний младенец умер от обезвоживания

Текст: Наталья Широкова

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело об убийстве, после того как в Долинске в одном из домов на улице Ленина был обнаружен труп шестимесячного мальчика.

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По данным регионального следственного управления СК РФ, на теле малыша не было признаков насильственной смерти. После проведенного судебно-медицинского исследования, предварительной причиной смерти ребенка назвали обезвоживание. Следователи собирают доказательства, назначен ряд экспертиз.

"Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц органов, осуществляющих контроль за воспитанием малолетних", - говорится в сообщении.

Городская прокуратура также даст оценку действиям сотрудников органов системы профилактики.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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