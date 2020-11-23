В Бурятии врачи извлекли из желудка девочки "валенок" из волос

В Бурятии хирурги Детской республиканской клинической больницы извлекли из желудка 12-летней девочки огромный клубок волос, похожий на валенок.
Школьница в последнее время плохо ела, жаловалась на боли в животе, рвоту. Рентген показал наличие большой опухоли в желудке.
Врачи сразу же провели операцию и удалили инородное тело, сообщается на странице учреждения в Instagram. Девочка быстро пошла на поправку.
Оказалось, что у нее сформировалась привычка кусать и жевать кончики волос.
Отмечается, что различные предметы из желудка детей извлекаются почти каждый день. В данном случае пришлось проводить обширную полостную операцию.