В Хабаровске назначили нового вице-мэра

Вице-мэром и первым заместителем мэра Хабаровска по экономическим вопросам назначен Игорь Михайловский.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Кравчук, сообщает пресс-служба хабаровской администрации.

Михайловский с 8 июля 2020 года занимал должность заммэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. До этого возглавлял отдел ГИБДД УМВД по Хабаровску. Ему 48 лет, имеет два высших образования, кандидат юридических наук.

Напомним, что в конце сентября умерла болевшая коронавирусом вице-мэр краевой столицы Ирина Шапиро.