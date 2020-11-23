В Якутии при обрушении гаража погиб человек

Один человек погиб в якутском городе Нерюнгри при обрушении гаража. Трагедия произошла сегодня в гаражно-эксплуатационном кооперативе "Радуга".

К моменту прибытия спасателей в боксе бушевал огонь. Из-за пожара обрушились конструкции двух гаражей. Пламя повредило автомобиль и домашнее имущество внутри гаража №16 на общей площади шесть "квадратов", а также унесло жизнь человека.

В ликвидации последствий ЧП принимали участие 17 человек и пять единиц техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона.

"Для установления обстоятельств происшествия на месте работает дознаватель МЧС России", - сообщает пресс-служба ведомства.