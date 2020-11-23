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23.11.2020 08:01
Рубрика: Общество

В Якутии выявили вспышку коронавируса в интернате

Текст: Артем Красиков

В Олекминском районе Якутии зафиксирован случай массового заболевания коронавирусной инфекцией. В психоневрологическом интернате заразились 27 человек.

В саратовском интернате для престарелых 40 человек заболели COVID-19

Как сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, сейчас в районе принимают меры для локализации вспышки, дезинфицируют помещения и оказывают первую помощь больным.

За сутки зарегистрировано 244 новых случая COVID-19, два человека скончались.

Отмечается, что в качестве эксперимента в Якутске на базе городской поликлиники №3 откроют центр диагностики полного цикла, дополнительная лаборатория появится также в поликлинике №1.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Пандемия коронавируса COVID-19

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