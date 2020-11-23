В Приамурье на реке сделали открытку в память о "ледовом художнике"

В Амурской области на льду речки Хомутина, что неподалеку от села Маркова, снова нарисовали огромную новогоднюю открытку.

Несколько лет подряд Валерий Мельников, потерявший слух более 20 лет назад, "рисовал" снежные открытки. Одинокий старик загодя собирал снег, и несколько недель кропотливо работал со своим ледовым "холстом". Его открытки стали знаменитыми, многие приезжали полюбоваться и фотографировались на их фоне. Новогодние поздравления на прозрачном льду амурской речке фотографировали даже космонавты с борта орбитальной станции.

Недавно инвалид заразился коронавирусом и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спасти его не удалось. Но его доброе дело продолжает жить. Известный амурский скульптор Алексей Сидоров уже изобразил на привычном месте ледовое новогоднее чудо.

"Ледовая открытка Валерия Мельникова - это замечательная идея, видно, что он создавал ее от души. Думаю, что в будущем эту идею можно будет воплотить на Амуре - например, у международного моста, между Благовещенском и Хэйхэ", - сказал Алексей Сидоров.