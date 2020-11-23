В Приморье 663 человека получили травмы на обледеневших дорогах

За последние четыре дня в травмпункты Владивостока и города Артема обратились 663 человека с жалобами на ушибы и переломы. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Если в первый день непогоды - в минувший четверг - к медикам обращались в связи с падением обледеневших веток деревьев, то в последующие дни - уже с переломами конечностей и ушибами головы, полученные при падении на скользкой дороге.

В отделение челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №2 обследованы восемь человек с ушибами и ранами мягких тканей лица в связи с падениями. В воскресенье обратилось максимальное количество пациентов - 186 человек. Жаловались в основном на ушибы конечностей при падении.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморья, всем пациентам выписаны рекомендации для амбулаторного лечения.