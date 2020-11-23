Жители Приморья нашли полезное применение электромобилям в непогоду

Приморские владельцы электромобилей, оставшись из-за циклона без света и тепла, с помощью аккумуляторов включают дома бытовые приборы и обогреватели, заряжают ноутбуки и мобильные телефоны.

Емкости батареи от электромобиля хватает примерно на 6-8 часов, сообщает пресс-служба ПАО "РусГидро". На прошлой неделе на 10 электрических станциях машины зарядили около 900 человек. Услуга предоставляется бесплатно.

Подзарядка электромобиля занимает всего несколько минут, а полностью зарядить машину можно за полчаса.

Напомним, что в результате прошедшего в Приморье циклона было повалено около пяти тысяч деревьев, повреждены почти 100 километров линий электропередач и 850 опор ЛЭП, более 1600 трансформаторных подстанций вышли из строя. Без света, воды и тепла остались около 170 тысяч человек.