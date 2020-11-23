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23.11.2020 12:18
Рубрика: Власть

Глава Чувашии ушел на самоизоляцию

Текст: Сергей Кирсанов
По словам Олега Николаева, тест на коронавирус на прошлой неделе был отрицательным. Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии По словам Олега Николаева, тест на коронавирус на прошлой неделе был отрицательным. Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
По словам Олега Николаева, тест на коронавирус на прошлой неделе был отрицательным. Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев перешел на удаленный режим работы из-за простуды. Об этом он сообщил во время еженедельного совещания в доме правительства республики, которое прошло в режиме видеоконференции.

- Сегодня мы работаем максимально в дистанционном режиме. К сожалению, я тоже захворал чуть-чуть: был сильный насморк. Пока долечиваюсь, чтобы завтра наверняка быть здоровым и выехать в командировку, потому что в Москве очень важные вопросы надо решать, - заявил Николаев.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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На своей странице в Instagram глава Чувашии написал, что на прошлой неделе сдавал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

- Сегодня тест повторю, но в результате уверен - просто сезонная простуда. Несмотря на это предпочел остаться дома, чтобы не подвергать риску людей, которые работают рядом со мной. Всех жителей Чувашии призываю ровно к тому же. Если каждый будет дисциплинированно соблюдать уже введенные меры безопасности и ограничения, ситуация с коронавирусом останется управляемой, - добавил руководитель республики.

Кроме того, по словам Николаева, в регионе пока не планируется переводить школы на дистанционное обучение. С 24 ноября на удаленный формат перейдут только учащиеся 9-11 классов в Чебоксарах и Новочебоксарске, а также студенты всех вузов и ссузов республики. Приостанавливают работу учреждения дополнительного образования.

Ранее глава Чувашии сообщил, что в республику начали поступать первые партии лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Запас свободных коек из выделенных для борьбы с коронавирусом мощностей медучреждений составляет 15 процентов. В резерве находятся еще 240 мест. Введение жестких ограничительных мер, заверил Николаев, пока не планируется.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Пандемия коронавируса COVID-19

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