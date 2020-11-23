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23.11.2020 13:34
Рубрика: Власть

Мебельное предприятие Ульяновска набирает обороты

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Ульяновское предприятие по изготовлению мебели наращивает производственные мощности и открывает новые рабочие места. 20 ноября губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетил ООО "Волжская мебельная мануфактура".
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

"Несмотря на тяжёлые экономические условия, наши предприятия продолжают наращивать мощности. Мы должны помогать региональным чемпионам, которые постоянно инвестируют в производственные площадки и создают новые рабочие места. Предприятие, которое мы осмотрели, яркий пример того, что даже в сегодняшнее кризисное время можно найти возможности для развития. За этот сложный год инвестор расширил производство, создал дополнительно 80 новых рабочих мест для жителей Ульяновской области, и сейчас здесь трудятся 435 человек - полноценное крупное предприятие. В следующем году компания планирует увеличить число сотрудников", - отметил Сергей Морозов.

Фото: Правительство Ульяновской области
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ООО "Волжская мебельная мануфактура" работает в Ульяновске с 2012 года, занимается комплексным производством мебели. Компания специализируется на выпуске мягкой мебели, изделий для сада и дачи. В 2020 году предприятие увеличило производственные мощности: для расширения инвестор арендовал корпус площадью 11,5 тыс. кв м, в непосредственной близости от основного здания.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, главное преимущество и уникальная особенность предприятия - собственное производство комплектующих для мебели и производство нитей и тканей.

Фото: Правительство Ульяновской области
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"Волжская мебельная мануфактура" - единственное из мебельных предприятий региона, которое самостоятельно обеспечивает себя компонентами, изготавливает нити и ткани для последующего выпуска мебели. Высокое качество продукции позволило ульяновскому производителю стать поставщиком торговых сетей Ikea, Leroy Merlin и Hoff. Инвестиции компании в экономику региона составили более 200 млн рублей. Сейчас предприятие активно набирает персонал, заработная плата рабочих составит от 35 до 70 тысяч рублей в зависимости от выработки", - рассказал Сергей Васин.

В настоящее время на производственной площадке смонтировано оборудование для изготовления мебели и производства нитей и тканей, налажен выпуск продукции. В 2021 году планируется развитие производства, установка новых станков, что позволит создать еще 120 рабочих мест.

В регионах Власть Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область ПФО Ульяновская область Ульяновск Ульяновская область - только вперед

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