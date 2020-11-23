Мебельное предприятие Ульяновска набирает обороты

Ульяновское предприятие по изготовлению мебели наращивает производственные мощности и открывает новые рабочие места. 20 ноября губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетил ООО "Волжская мебельная мануфактура".

"Несмотря на тяжёлые экономические условия, наши предприятия продолжают наращивать мощности. Мы должны помогать региональным чемпионам, которые постоянно инвестируют в производственные площадки и создают новые рабочие места. Предприятие, которое мы осмотрели, яркий пример того, что даже в сегодняшнее кризисное время можно найти возможности для развития. За этот сложный год инвестор расширил производство, создал дополнительно 80 новых рабочих мест для жителей Ульяновской области, и сейчас здесь трудятся 435 человек - полноценное крупное предприятие. В следующем году компания планирует увеличить число сотрудников", - отметил Сергей Морозов.

ООО "Волжская мебельная мануфактура" работает в Ульяновске с 2012 года, занимается комплексным производством мебели. Компания специализируется на выпуске мягкой мебели, изделий для сада и дачи. В 2020 году предприятие увеличило производственные мощности: для расширения инвестор арендовал корпус площадью 11,5 тыс. кв м, в непосредственной близости от основного здания.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, главное преимущество и уникальная особенность предприятия - собственное производство комплектующих для мебели и производство нитей и тканей.

"Волжская мебельная мануфактура" - единственное из мебельных предприятий региона, которое самостоятельно обеспечивает себя компонентами, изготавливает нити и ткани для последующего выпуска мебели. Высокое качество продукции позволило ульяновскому производителю стать поставщиком торговых сетей Ikea, Leroy Merlin и Hoff. Инвестиции компании в экономику региона составили более 200 млн рублей. Сейчас предприятие активно набирает персонал, заработная плата рабочих составит от 35 до 70 тысяч рублей в зависимости от выработки", - рассказал Сергей Васин.

В настоящее время на производственной площадке смонтировано оборудование для изготовления мебели и производства нитей и тканей, налажен выпуск продукции. В 2021 году планируется развитие производства, установка новых станков, что позволит создать еще 120 рабочих мест.