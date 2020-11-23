Мебельное предприятие Ульяновска набирает обороты

"Несмотря на тяжёлые экономические условия, наши предприятия продолжают наращивать мощности. Мы должны помогать региональным чемпионам, которые постоянно инвестируют в производственные площадки и создают новые рабочие места. Предприятие, которое мы осмотрели, яркий пример того, что даже в сегодняшнее кризисное время можно найти возможности для развития. За этот сложный год инвестор расширил производство, создал дополнительно 80 новых рабочих мест для жителей Ульяновской области, и сейчас здесь трудятся 435 человек - полноценное крупное предприятие. В следующем году компания планирует увеличить число сотрудников", - отметил Сергей Морозов.
ООО "Волжская мебельная мануфактура" работает в Ульяновске с 2012 года, занимается комплексным производством мебели. Компания специализируется на выпуске мягкой мебели, изделий для сада и дачи. В 2020 году предприятие увеличило производственные мощности: для расширения инвестор арендовал корпус площадью 11,5 тыс. кв м, в непосредственной близости от основного здания.
Как отметил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, главное преимущество и уникальная особенность предприятия - собственное производство комплектующих для мебели и производство нитей и тканей.
"Волжская мебельная мануфактура" - единственное из мебельных предприятий региона, которое самостоятельно обеспечивает себя компонентами, изготавливает нити и ткани для последующего выпуска мебели. Высокое качество продукции позволило ульяновскому производителю стать поставщиком торговых сетей Ikea, Leroy Merlin и Hoff. Инвестиции компании в экономику региона составили более 200 млн рублей. Сейчас предприятие активно набирает персонал, заработная плата рабочих составит от 35 до 70 тысяч рублей в зависимости от выработки", - рассказал Сергей Васин.
В настоящее время на производственной площадке смонтировано оборудование для изготовления мебели и производства нитей и тканей, налажен выпуск продукции. В 2021 году планируется развитие производства, установка новых станков, что позволит создать еще 120 рабочих мест.