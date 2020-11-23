Мордовские ученые разработали метод для улучшения генофонда скота

Проект ученых Мордовского госуниверситета им. Огарева по определению генетической полноценности сперматозоидов сельскохозяйственных животных получил поддержку Фонда содействия инновациям. Разработанный специалистами метод имеет огромное значение для АПК: он направлен на улучшение генофонда, сохранение ценных пород крупного рогатого скота и свиней, повышение продуктивности и устойчивости к болезням.

Не секрет, что сегодня российским станциям по искусственному осеменению приходится конкурировать с мировыми производителями, которые реализуют на территории РФ собственный продукт.

Как сообщила пресс-служба МГУ им. Огарева, мордовскими учеными разрабатываются технологии отбора сперматозоидов с высокой оплодотворяющей способностью. Их использование для искусственного осеменения позволит значительно повысить генетическое здоровье потомков и получить высокопродуктивных, устойчивых к болезням животных. В числе первоочередных задач - воссоздание генофонда пород скота на территории республики.

- Повреждения и модификации в ДНК являются решающим фактором, не позволяющим максимально сформироваться и развиться хозяйственно-полезным признакам животных, а именно - высокой продуктивности и устойчивости к болезням. Поэтому основная цель проекта заключается в оценке геномов сельскохозяйственных животных, - пояснил заведующий кафедрой генетики профессор Владимир Трофимов.

Важный подход к повышению генетической полноценности сперматозоидов - геномное редактирование. Оно вносит целевые изменения в геном потомков и снижает риск появления генетических аномалий и болезней, а также улучшает продуктивные качества животных.

Исследование вызвало большой интерес у агропромышленных предприятий республики. По словам гендиректора Регионального информационно-селекционного центра "Мордовиягосплем" Ольги Лукониной, они возлагают большие надежды на результаты исследований, в том числе - на повышение оплодотворяющей способности семени.

- Если по итогам всех опытов метод окажется эффективным и мы сможем увеличить оплодотворяющую способность с 70 до 95 процентов, это будет настоящий успех, - отметила Ольга Луконина