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23.11.2020 18:30

Мордовские ученые разработали метод для улучшения генофонда скота

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Проект ученых Мордовского госуниверситета им. Огарева по определению генетической полноценности сперматозоидов сельскохозяйственных животных получил поддержку Фонда содействия инновациям. Разработанный специалистами метод имеет огромное значение для АПК: он направлен на улучшение генофонда, сохранение ценных пород крупного рогатого скота и свиней, повышение продуктивности и устойчивости к болезням.
Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева
Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева

Не секрет, что сегодня российским станциям по искусственному осеменению приходится конкурировать с мировыми производителями, которые реализуют на территории РФ собственный продукт.

Как сообщила пресс-служба МГУ им. Огарева, мордовскими учеными разрабатываются технологии отбора сперматозоидов с высокой оплодотворяющей способностью. Их использование для искусственного осеменения позволит значительно повысить генетическое здоровье потомков и получить высокопродуктивных, устойчивых к болезням животных. В числе первоочередных задач - воссоздание генофонда пород скота на территории республики.

Фото: Николай Гагарин
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- Повреждения и модификации в ДНК являются решающим фактором, не позволяющим максимально сформироваться и развиться хозяйственно-полезным признакам животных, а именно - высокой продуктивности и устойчивости к болезням. Поэтому основная цель проекта заключается в оценке геномов сельскохозяйственных животных, - пояснил заведующий кафедрой генетики профессор Владимир Трофимов.

Важный подход к повышению генетической полноценности сперматозоидов - геномное редактирование. Оно вносит целевые изменения в геном потомков и снижает риск появления генетических аномалий и болезней, а также улучшает продуктивные качества животных.

Исследование вызвало большой интерес у агропромышленных предприятий республики. По словам гендиректора Регионального информационно-селекционного центра "Мордовиягосплем" Ольги Лукониной, они возлагают большие надежды на результаты исследований, в том числе - на повышение оплодотворяющей способности семени.

- Если по итогам всех опытов метод окажется эффективным и мы сможем увеличить оплодотворяющую способность с 70 до 95 процентов, это будет настоящий успех, - отметила Ольга Луконина

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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