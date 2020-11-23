РФФИ поддержал проект аспирантки из Мордовии

Четыре аспиранта Мордовского госуниверситета им. Огарева получили гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в конкурсе на лучшие проекты, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре. Конкурс организован в рамках нацпроекта "Наука".

Как сообщила пресс-служба вуза, среди грантополучателей - Надежда Канаева с проектом "Количественная оценка влияния натурных климатических факторов на динамическую усталость и долговечность полимерных композитов", который она выполняет под руководством профессора кафедры строительных конструкций, доктора технических наук Татьяны Низиной. На проведение указанного исследования РФФИ выделил 1 миллион 200 тысяч рублей сроком на два года.

- Тема моего исследования связана с разработкой полимерных составов, стойких к воздействию климатических факторов и механических нагрузок, в том числе динамических, - пояснила Надежда Канаева.

Как известно, современные здания и сооружения становятся все более сложными, нормативные требования к ним и режиму их эксплуатации постоянно ужесточаются. Это требует создания новых строительных материалов, изделий и конструкций - более прочных и стойких к различного рода воздействиям. И возможности полимеров в этом плане чрезвычайно широки. Однако большинство исследований, посвященных оценке и прогнозированию климатической стойкости полимерных материалов во всем мире, выполняется, как правило, в лабораторных условиях без проверки полученных результатов в реальных условиях эксплуатации.

По словам автора проекта, в мордовском вузе будет проводиться натурное экспонирование образцов эпоксидных композитов.

- В автоматическом режиме каждые 20 минут буду фиксироваться метеорологические показатели (температура, относительная влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, осадки и т.д.) и каждые 10 минут - актинометрические (солнечная радиация, ультрафиолетовые излучения диапазона А и В), - уточнила Надежда Канаева. - Также будут проводиться испытания на усталостную прочность - с применением высокоточного оборудования, позволяющего фиксировать изменение напряжений и деформаций образца в процессе нагружения с малым шагом (0,01 секунды и менее). Полученный массив данных будет обработан и проанализирован.

По итогам реализации проекта будут выявлены наиболее опасные сочетания действующих факторов окружающей среды на изменение динамической усталости полимерных композитов, разработана методика прогнозирования динамической усталостной прочности и долговечности полимеров в условиях действия натурных климатических факторов.

Проект Надежды Канаевой - логическое продолжение общего научного направления кафедры строительных конструкций Мордовского университета. В последние годы здесь активно развивается направление климатических испытаний. Это связано с появлением в вузе станции контроля метеорологических показателей и загрязняющий веществ, позволяющей в автоматическом режиме фиксировать широкий комплекс метеопараметров. Дополнительное развитие направление получило благодаря созданию и активной работе научно-исследовательской лаборатории эколого-метеорологического мониторинга, строительных технологий и экспертиз.