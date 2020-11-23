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23.11.2020 20:21
Рубрика: Общество

За парту по очереди

В Ульяновской области старшеклассники будут чередовать очное обучение и дистанционное
Текст: Алексей Юхтанов ("Российская газета", Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
В Ульяновской области воздержались переводить школьников после каникул на полностью дистанционное обучение. Но и оставлять детей на стопроцентно очном обучении не рискнули: ковидная обстановка в регионе остается сложной. Нашли нечто среднее: раз в две недели менять очное обучение на дистанционное.

Новшество не коснется учащихся 1 - 6-х классов, которые продолжат грызть гранит науки в очном режиме. А вот старшие школьники - учащиеся 7-11-х классов - приступят к учебе в режиме той самой "чередующейся дистанционки". Две недели очно учатся ребята 7 и 8-х классов. В это время их старшие товарищи из 9-11-х классов будут усваивать знания в режиме видеоконференций. Через две недели все меняются местами. Девяти-, десяти- и одиннадцатиклассники возвращаются в учебные заведения, а ученики из 7-8-х классов отправляются домой.

Фото: Правительство Ульяновской области
В Ульяновской области примут новые антивирусные меры

По словам министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой, подобный режим не затронет школы, где обучаются 200 или менее детей. "Исследования подтверждают, что ребята до 12 лет заболевают крайне редко. И мы предлагаем придерживаться такого графика до конца декабря, но вывести детей в очный формат обучения сможем в любое время исходя из эпидситуации".

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