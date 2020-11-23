В Казани осудили мужчину, после нападения которого умерла пенсионерка

Советский суд Казани приговорил 32-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за грабеж.

Инцидент произошел 4 апреля этого года. Пенсионерка на улице Файзи возвращалась из магазина с покупками. Злоумышленник выбрав момент, когда во дворе не оказалось свидетелей, напал на бабушку, вырвал сумку с продуктами, где лежал кошелек, и скрылся.

Ущерб составил шесть с половиной тысяч рублей. Женщина пришла домой и позвонила в полицию. Грабителя задержали по горячим следам.

Однако через 3 дня пенсионерка скончалась. По некоторым данным, у нее были проблемы с сердцем. Данный инцидент вызвал волну обсуждения в местных социальных сетях.

Мужчина вину свою признал, но ущерб родственникам так и не возместил. Приговор пока не вступил в законную силу, и у обвиняемого есть возможность его обжаловать. Примечательно, что в 2018 году мужчина уже был приговорен к 25 дням лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью.