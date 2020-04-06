В Казани мужчина вырвал у старушки сумку с продуктами

В Казани арестован мужчина, который вырвал сумку с продуктами и кошельком у 80-летней пенсионерки. При задержании он оказал сопротивление полиции.

Как сообщили в республиканском МВД, пострадавшая заявила о происшествии по телефону в отдел полиции "Гвардейский". Молодой человек выхватил у нее сумку, когда она возвращалась домой из магазина. Там были продукты и деньги. Сумма ущерба составила более шести тысяч рублей

По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 32-летнего злоумышленника на улице. Он оказал сопротивление. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Кроме того, злоумышленник понесет наказание за нарушение режима самоизоляции. Сейчас подозреваемый находится под административным арестом.