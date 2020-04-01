В Татарстане создали смс-систему пропусков в режиме самоизоляции

Для того, чтобы выйти из дома, гражданину нужно отправить бесплатное смс-сообщение на номер 2590 со следующим текстом: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания (например, РЕГИСТРАЦИЯ#Иванов Иван Иванович#номер телефона без восьмерки#Казань Нигматуллина 5 квартира 9).

В ответ он получает смс с уникальным кодом регистрации. Затем человек должен отправить повторное смс-сообщение на номер с текстом "ЦЕЛЬ" и указать цели передвижения. Только дождавшись ответного сообщения с уникальным кодом, в котором указан период действия разрешения, можно выходить из дома.

Получить такое право можно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения либо восстановления паспорта. Кроме этого, разрешение можно получить для поездки на дачу, посещения почты и кредитных организаций. Также разрешение можно оформить для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.

В то же время лицам, направляющимся на работу, требуется только форма справки, которую работодатель может выдать сотрудникам. Справка не распространяется на передвижение по территории Татарстана, если это не связано с выполнением служебных обязанностей.

Выдачу справок для передвижения волонтеров, доставляющих продукты и лекарства, будет выдавать Минмолодежи РТ.

Подобные разрешения не нужны, если вы обращаетесь за экстренной медпомощью и случаях прямой угрозы жизни и здоровью, а также при покупке продуктов в ближайшем магазине, выгуле домашних животных, выносе мусора. В случае коллективных поездок на машине разрешение требуется всем пассажирам и водителю.

Совет Федерации РФ 31 марта одобрил поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях. За нарушение режима самоизоляции в условиях угрозы распространения инфекции не зараженному коронавирусом гражданину будет грозить штраф от 15 до 40 тысяч рублей.