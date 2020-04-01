Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 31 марта 2020 года № 240 "О мерах по реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок выдачи в Республике Татарстан специальных разрешений на передвижение в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

форму документа (справки) работодателя;

форму справки, выдаваемой отправителем груза;

форму уведомления о предупреждении о введенных в Республике Татарстан санитарно-эпидемиологических и иных запретах и ограничениях.

2. Установить, что:

действие документа (справки) работодателя не распространяется на передвижение по территории Республики Татарстан, не связанное с выполнением служебных обязанностей;

передвижение волонтеров в пределах территории Республики Татарстан при доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан осуществляется на основании документов (справок), выданных Министерством по делам молодежи Республики Татарстан.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, а также предложить Татарской транспортной прокуратуре Приволжской транспортной прокуратуры, Казанскому линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте организовать вручение лицам, прибывающим в Республику Татарстан авиа- и железнодорожным транспортом, уведомлений о предупреждении о введенных в Республике Татарстан санитарно-эпидемиологических и иных запретах и ограничениях, а также сбор и передачу в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) отрывных талонов к уведомлениям.

4. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.03.2020 № 218, от 27.03.2020 № 223, от 30.03.2020 № 234) следующие изменения:

в абзаце девятом пункта 2 слова "с доставкой их покупателю, а также дистанционным способом" заменить словами "дистанционным способом, доставку товаров";

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Приостановить с 06.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность государственных центров реабилитации, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, социально-реабилитационных отделений комплексных центров социального обслуживания населения, а также оказывающих реабилитационные услуги инвалидам, гражданам в возрасте старше 65 лет, детям-инвалидам, негосударственных поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Татарстан, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа).";

дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерству по делам молодежи Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, Татарстанским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", Региональным отделением "Общероссийский народный фронт", Федерацией профсоюзов Республики Татарстан обеспечить:

работу волонтеров по доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан;

работу телефонов "горячих линий" по вопросам доставки лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан;

волонтеров индивидуальными средствами защиты (защитными масками, антисептиками, перчатками).".

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин





Утвержден постановлением кабинета министров Республики Татарстан от 31 марта 2020 года № 240

Порядок выдачи в Республике Татарстан специальных разрешений на передвижение в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции

1. Настоящий Порядок регулирует механизм выдачи в Республике Татарстан специальных разрешений на передвижение в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (далее - разрешение).

2. Разрешение выдается лицам, проживающим (пребывающим) на территории Республики Татарстан (далее - граждане), зарегистрированным на специализированном сервисе.

3. Для регистрации на специализированном сервисе гражданин направляет

бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 с текстом "РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания"* (например: РЕГИСТРАЦИЯ#Иванов Иван Иванович#9219632506#Казань Нигматуллина 5 квартира 9).

Отправление указанного в настоящем пункте СМС-сообщения означает согласие на обработку персональных данных.

4. После обработки информации гражданин получает посредством ответного СМС-сообщения уникальный код регистрации.

5. Для получения разрешения гражданин, зарегистрированный на специализированном сервисе, отправляет на номер 2590 СМС-сообщение с текстом "ЦЕЛЬ" с указанием цели передвижения путем выбора одного из следующих случаев:

1) посещение суда;

2) доставка несовершеннолетних в образовательную организацию (из образовательной организации);

3) посещение медицинской или ветеринарной организации;

4) участие в похоронах;

*Отчество указывается при наличии; серия и номер паспорта указываются без пробелов и знаков; в качестве адреса указываются наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома, номер квартиры.

5) получение / восстановление паспорта;

6) выезд на дачу (загородный дом) / возвращение с дачи (из загородного дома);

7) посещение кредитных организаций и почтовых отделений;

8) доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказание им помощи;

9) изменение места жительства (места пребывания).

6. Передвижение считается разрешенным при получении ответного СМС-сообщения с уникальным кодом разрешения и указанием периода его действия.

7. При изменении места жительства (места пребывания), а также в случае, если дата выезда на дачу (загородный дом) не совпадает с датой возвращения с дачи (из загородного дома), требуется повторная регистрация в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

8. Получение разрешения не требуется в следующих случаях:

а) обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

в) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (места пребывания);

г) вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

д) следование к месту (от места) работы в организации, деятельность которой не приостановлена, выполнение служебных обязанностей в такой организации при наличии документа (справки) работодателя по форме, утвержденной Кабинетом Министров Республики Татарстан;

е) перевозка грузов в пределах Республики Татарстан, а также связанная с отправлением грузов из Республики Татарстан при наличии справки, выдаваемой отправителем груза по форме, утвержденной Кабинетом Министров Республики Татарстан;

ж) доставка волонтером лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан при наличии документа (справки), выданной Министерством по делам молодежи Республики Татарстан.







