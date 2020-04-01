Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 31 марта 2020 года № 240 "О мерах по реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

Новости

Старую "Волгу" из такси продают за очень большие деньги 10:32
Аргентинцы потребовали снизить зарплаты чиновникам и парламентариям 10:32
ФСИН увеличит производство дезинфекторов 10:29
Половина газет Австралии из-за COVID-19 отказались от печатных версий 10:27
Жителям Подмосковья, потерявшим работу, начали выплачивать компенсацию 10:26
Под Кировом автомобиль столкнулся с поездом 10:26
В Подмосковье разбойник забрал из банка 300 тысяч рублей 10:25
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина 10:21
В Прикамье сотрудниц банка заподозрили в хищении денег у пенсионеров 10:14
Южноуральцам разъяснили, когда они смогут выходить из дома 10:13
Летние веранды в Москве откроют не раньше 15 июня 10:12
У всех въезжающих в уральский город Серов начали проверять температуру 10:09
В Петербурге возбудили два новых дела за нарушение режима изоляции 10:06
Hubble обнаружил недостающее звено в эволюции черных дыр 10:05
Не первоапрельская шутка: АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 10:03
В Приморье пришла стартовая платформа космодрома "Морской старт" 10:00
Какие онлайн-музеи стоит посетить на карантине 09:52
Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются сократить расходы 09:52
В Москве открыт роддом для беременных с подозрением на коронавирус 09:51
Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие во время карантина 09:43
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек 09:40
В Гонконге три человека приговорены к заключению за нарушение карантина 09:37
Ученые прогнозируют до 240 тысяч жертв COVID-2019 в США 09:32
Тюрьмы США будут изолировать заключенных в камерах на две недели 09:24
13-летний подросток умер в Лондоне от коронавируса 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 апреля 2020 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 31 марта 2020 года № 240 "О мерах по реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок выдачи в Республике Татарстан специальных разрешений на передвижение в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

форму документа (справки) работодателя;

форму справки, выдаваемой отправителем груза;

форму уведомления о предупреждении о введенных в Республике Татарстан санитарно-эпидемиологических и иных запретах и ограничениях.

2. Установить, что:

действие документа (справки) работодателя не распространяется на передвижение по территории Республики Татарстан, не связанное с выполнением служебных обязанностей;

передвижение волонтеров в пределах территории Республики Татарстан при доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан осуществляется на основании документов (справок), выданных Министерством по делам молодежи Республики Татарстан.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, а также предложить Татарской транспортной прокуратуре Приволжской транспортной прокуратуры, Казанскому линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте организовать вручение лицам, прибывающим в Республику Татарстан авиа- и железнодорожным транспортом, уведомлений о предупреждении о введенных в Республике Татарстан санитарно-эпидемиологических и иных запретах и ограничениях, а также сбор и передачу в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) отрывных талонов к уведомлениям.

4. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.03.2020 № 218, от 27.03.2020 № 223, от 30.03.2020 № 234) следующие изменения:

в абзаце девятом пункта 2 слова "с доставкой их покупателю, а также дистанционным способом" заменить словами "дистанционным способом, доставку товаров";

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Приостановить с 06.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность государственных центров реабилитации, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, социально-реабилитационных отделений комплексных центров социального обслуживания населения, а также оказывающих реабилитационные услуги инвалидам, гражданам в возрасте старше 65 лет, детям-инвалидам, негосударственных поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Татарстан, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа).";

дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерству по делам молодежи Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, Татарстанским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", Региональным отделением "Общероссийский народный фронт", Федерацией профсоюзов Республики Татарстан обеспечить:

работу волонтеров по доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан;

работу телефонов "горячих линий" по вопросам доставки лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан;

волонтеров индивидуальными средствами защиты (защитными масками, антисептиками, перчатками).".

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин


Утвержден постановлением кабинета министров Республики Татарстан от 31 марта 2020 года № 240

Порядок выдачи в Республике Татарстан специальных разрешений на передвижение в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции

1. Настоящий Порядок регулирует механизм выдачи в Республике Татарстан специальных разрешений на передвижение в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (далее - разрешение).

2. Разрешение выдается лицам, проживающим (пребывающим) на территории Республики Татарстан (далее - граждане), зарегистрированным на специализированном сервисе.

3. Для регистрации на специализированном сервисе гражданин направляет

бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 с текстом "РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания"* (например: РЕГИСТРАЦИЯ#Иванов Иван Иванович#9219632506#Казань Нигматуллина 5 квартира 9).

Отправление указанного в настоящем пункте СМС-сообщения означает согласие на обработку персональных данных.

4. После обработки информации гражданин получает посредством ответного СМС-сообщения уникальный код регистрации.

5. Для получения разрешения гражданин, зарегистрированный на специализированном сервисе, отправляет на номер 2590 СМС-сообщение с текстом "ЦЕЛЬ" с указанием цели передвижения путем выбора одного из следующих случаев:

1) посещение суда;

2) доставка несовершеннолетних в образовательную организацию (из образовательной организации);

3) посещение медицинской или ветеринарной организации;

4) участие в похоронах;

*Отчество указывается при наличии; серия и номер паспорта указываются без пробелов и знаков; в качестве адреса указываются наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома, номер квартиры.

5) получение / восстановление паспорта;

6) выезд на дачу (загородный дом) / возвращение с дачи (из загородного дома);

7) посещение кредитных организаций и почтовых отделений;

8) доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказание им помощи;

9) изменение места жительства (места пребывания).

6. Передвижение считается разрешенным при получении ответного СМС-сообщения с уникальным кодом разрешения и указанием периода его действия.

7. При изменении места жительства (места пребывания), а также в случае, если дата выезда на дачу (загородный дом) не совпадает с датой возвращения с дачи (из загородного дома), требуется повторная регистрация в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

8. Получение разрешения не требуется в следующих случаях:

а) обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

в) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (места пребывания);

г) вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

д) следование к месту (от места) работы в организации, деятельность которой не приостановлена, выполнение служебных обязанностей в такой организации при наличии документа (справки) работодателя по форме, утвержденной Кабинетом Министров Республики Татарстан;

е) перевозка грузов в пределах Республики Татарстан, а также связанная с отправлением грузов из Республики Татарстан при наличии справки, выдаваемой отправителем груза по форме, утвержденной Кабинетом Министров Республики Татарстан;

ж) доставка волонтером лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан при наличии документа (справки), выданной Министерством по делам молодежи Республики Татарстан.



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Форма справки работодателя
(pdf, PDF, 29 Кб)
Форма справки отправителя груза
(pdf, PDF, 33 Кб)
Форма уведомления
(pdf, PDF, 45 Кб)