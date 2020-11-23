В Казани простились с митрополитом Феофаном

В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилось отпевание митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Заупокойное богослужение возглавил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Попрощаться с архипастырем пришли президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, руководители министерств и ведомств республики.

"Владыка был уникальным человеком. За время служения у него сложились очень добрые отношения с мусульманской уммой. Также не могу не сказать о той работе, которую владыка Феофан проводил вместе с нами в рамках Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", - сказал Рустам Минниханов.

Александр Беглов напомнил, что митрополит Феофан участвовал в освобождении заложников в Беслане. Он под пулями нес на руках раненую девочку и доставил ее на своей машине в больницу.

Напомним, митрополит Феофан скончался 20 ноября в московской больницы от осложнений, вызванных коронавирусом. Он будет погребен за алтарем воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря.

Казанскую епархию временно возглавил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.