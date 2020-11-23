В Уфе двух экс-полицейских осудили за взяточничество

Два бывших оперуполномоченных отдела экономической безопасности УМВД России по Уфе признаны судом виновными в получении взятки с вымогательством, превышении должностных полномочий, а также в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в апреле 2017 года обвиняемые незаконно изъяли в специализированном магазине 25 мобильных телефонов iPhone общей стоимостью 447 тысяч рублей. За возврат устройств, а также свое покровительство полицейские потребовали от коммерсантов ежемесячное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. 17 телефонов были возвращены законным владельцам.

Как установил Советский районный суд Уфы, восемь телефонов общей стоимостью 173 тысяч рублей полицейские оставили себе и успели заработать за "покровительство" более 380 тысяч рублей. Однако в июне 2019 года при очередной передаче мзды подозреваемых задержали сотрудники службы собственной безопасности МВД по РБ. После этого обоих оперуполномоченных уволили со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Также в ходе следствия выяснилось, что один из полицейских хранил и перевозил в своем автомобиле самодельное взрывное устройство дистанционного управления.

- Обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях. Советский районный суд Уфы назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на восемь с половиной и девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в системе органов внутренних дел, - сообщили в прокуратуре республики.

Подсудимых взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.