ВятГУ приглашает повысить уровень профессиональных компетенций

Вятский государственный университет приглашает ученых, управленцев и специалистов-практиков повысить уровень профессиональных компетенций в удобном формате, бесплатно и в сжатые сроки. Семь предлагаемых программ повышения квалификации соответствуют самым актуальным направлениям науки и образования.

ВятГУ - крупнейший вуз Кировской области, вновь стал победителем конкурсного отбора Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на осуществление подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования в рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование".

- Прошлогодний опыт реализации четырех дополнительных профессиональных программ повышения квалификации явился чрезвычайно успешным. Мы обучили около 800 ученых и специалистов из разных регионов России по самым актуальным направлениям науки и образования, получили высокую оценку слушателей. В этом году мы расширили спектр предлагаемых программ, включив в него новую тематику, - сообщил ректор ВятГУ Валентин Пугач.

"Современные методы бионанотехнологии", "Положения правил надлежащей производственной практики (GMP)", "Биомониторинг как средство повышения экологической компетенции работников образования естественно-научного цикла", "Технологии сопровождения лиц с инвалидностью", "Цифровизация образования и методика электронного обучения", "BIM-проектирование гражданских зданий и сооружений", "Цифровые технологии машиностроительного производства" - предлагаемые темы образовательных программ сегодня на острие науки и практики. Разработки специалистов ВятГУ по каждой из них поистине уникальны - у вас есть возможность убедиться в этом!

Обучение бесплатное, пройдет в онлайн-формате и завершится к концу текущего года. По окончании каждый слушатель получит удостоверении о повышении квалификации установленного образца.

Узнать подробности о программах повышения квалификации и зарегистрироваться на обучение вы можете здесь. Регистрация осуществляется до 27 ноября включительно.

Материал подготовлен в сотрудничестве с ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет".