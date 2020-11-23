Жительницу Башкирии приговорили к условному сроку за убийство младенца

27-летнюю жительницу Татышлинского района суд признал виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Суд установил, что женщина не хотела оставлять вынашиваемого ею ребенка, поэтому не обратилась в больницу, а родила его в бане, а затем утопила в тазе с водой. Через несколько дней она сообщила врачам, что ребенок родился мертвым. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы выявили обман: младенец родился живым и жизнеспособным, а причина смерти носит насильственный характер.

Под тяжестью доказательств, собранных следствием, подозреваемая созналась в содеянном. Ей предъявили обвинение по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.