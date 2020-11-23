Александр Усс провел рабочую встречу с руководством "Фармстандарт"

Губернатор Красноярского края Александр Усс в Москве провел рабочую встречу с Виктором Харитониным - председателем совета директоров АО "Фармстандарт". На встрече губернатор края и глава одного из крупнейших поставщиков лекарств в России обсудили ряд важных и актуальных вопросов для края.

- Прежде всего, мы переговорили о приоритетных поставках необходимых медпрепаратов, дефицит которых сложился в регионе с ростом заболевания коронавирусом. Разговор получился очень продуктивный, - отметил Александр Усс.

Отметим, накануне губернатор края Александр Усс провел переговоры с руководителями ряда крупнейших компаний по производству лекарств, используемых для лечения коронавирусной инфекции. Партии противовирусного препарата уже начали поступать в край. В основном лекарства будут переданы в стационары.

Также на встрече обсуждались планы долгосрочного сотрудничества по ряду направлений - в частности, созданию в Красноярском крае новых объектов здравоохранения на основании концессионных соглашений между регионом и компанией. Речь также шла об участии компании в строительстве детской краевой больницы, очередного хирургического корпуса краевой клинической больницы, а также модернизации Красноярской межрайонной клинической больницы №20.

Комментируя итоги встречи, губернатор региона добавил, что для края актуально сотрудничество в части развития аэропортового хозяйства. Удобное расположение красноярской воздушной гавани позволит использовать ее как пункт для перевозки вакцины от коронавируса по территории всей страны.

Кроме того, представители компании проявили интерес к сфере развития и усовершенствования медицинского образования в крае.