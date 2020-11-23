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23.11.2020 17:29
Рубрика: Общество

Бригады медиков федерального уровня помогут еще 5 регионам в борьбе с COVID-19

Текст: Галина Мисливская

Бригады медиков федерального уровня будут направлены еще в пять российских регионов, где окажут помощь коллегам в лечении амбулаторных больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью регионов лекарствами

"Амбулаторное ведение пациентов - это тот блок, который нам позволяет сохранять плановую и экстренную помощь в стационарных условиях неинфекционным пациентам​​​", - отметил Мурашко.

Субъекты РФ по-разному справляются с этой задачей, признал он. "В пяти регионах все-таки мы видим, что работа на амбулаторном этапе требует совершенствования, поэтому туда направляются именно бригады специалистов федерального уровня", - сказал министр.

Мурашко напомнил, что на прошлой неделе такие бригады работали в Пермском крае, в Республике Алтай, в Новосибирской, Амурской, Иркутской, Кемеровской областях и в Крыму. Сейчас продолжается работа федеральных медиков в Томской и Свердловской областях, а также в Ставропольском крае.

Такие выезды позволяют четко выстроить систему, помочь внедрить уже отработанный опыт в других регионах, а также разгрузить службу скорой помощи, отметил глава Минздрава.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Правительство Минздрав Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Томская область УрФО Свердловская область СКФО Ставропольский край ПФО Пермский край СФО Республика Алтай Пандемия коронавируса COVID-19

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