Экс-прокурора Новосибирска задержали за превышение полномочий

Бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца задержали сотрудники правоохранительных органов. Как передает ТАСС, его подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным информагентства, задержание экс-прокурора города связано с уголовным делом Олега Ярового - предпринимателя, возглавлявшего совет директоров завода вино-водочной продукции "Винап". Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и летом этого года был помещен под арест.

Как считают в органах, Яровой наладил коррупционные отношения с руководителями прокуратуры Новосибирской области. Он якобы даже создал коммерческую компанию, через которую легализовывались взятки для должностных лиц. Одновременно с Ференцом была задержана и бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона областной прокуратуры Александра Аверина.

По сведениям агентства, два года назад в прокуратуре области была проведена комплексная проверка Генеральной прокуратуры. В результате ушел в отставку прокурор области Владимир Фалилеев. Десятки работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности. Сам Денис Ференц ушел в отставку летом этого года.