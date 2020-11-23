Губернатор поблагодарил омских строителей за качественные дороги

На Всероссийском форуме "Транспортная неделя-2020" стало известно, что Омская область успешно реализует нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Регион, который еще три года назад не справлялся с объемом работ, возвращая миллиарды рублей в федеральный бюджет, теперь не только выполняет план, но и берет повышенные обязательства. И это приносит хорошие дивиденды.

В этом году регион дополнительно получил один миллиард рублей из резервного фонда правительства РФ на обновление дорожной инфраструктуры. Еще один миллиард выделен за счет переноса части финансирования с 2021 года. И, как стало известно, за опережающую реализацию проектов этот миллиард омичам компенсируют.

- Хочу поблагодарить минстрой и Управление дорожного хозяйства Омской области за этот результат. Надеюсь, мы этот уровень будем держать. И наши передовики получат свой заслуженный "Золотой каток", - отметил глава региона Александр Бурков.