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23.11.2020 10:18
Рубрика: Власть

Рекламная пауза

Почти все билборды в Иркутске останутся вне правового поля до марта следующего года
Текст: Екатерина Дементьева
Российская газета - Экономика Сибири № 261(8315)
Иркутский рынок рекламных конструкций продолжает находиться в уязвимом положении. Городские власти, бизнес-сообщество и ФАС, кажется, сумели договориться об условиях размещения баннеров в областном центре. Но чтобы вернуть более чем тысяче рекламных щитов законный статус, потребуется не один месяц.
Власти утверждают, что часть щитов будет убрана «в связи с градостроительной ситуацией», однако количество конструкций при этом изменится незначительно. Фото: Татьяна Кравченко Власти утверждают, что часть щитов будет убрана «в связи с градостроительной ситуацией», однако количество конструкций при этом изменится незначительно. Фото: Татьяна Кравченко
Власти утверждают, что часть щитов будет убрана «в связи с градостроительной ситуацией», однако количество конструкций при этом изменится незначительно. Фото: Татьяна Кравченко

Противостояние городских властей и рекламного бизнеса в Иркутске длилось почти два года. В 2018-м истек срок действия большинства договоров на право размещения рекламных щитов в городе. А мэрия не торопилась объявлять новые конкурсы. Сначала заминку объясняли передачей полномочий - ранее наружной рекламой занимался городской комитет по экономике, однако он был распущен, а все, что касалось "наружки", отошло к комитету по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). Потом городские чиновники заявили, что намерены изменить схему размещения баннеров. В разработанной новой схеме из примерно 1 300 осталось лишь около 300 щитов, которые соответствовали всем федеральным и муниципальным требованиям. Столь радикальный подход вызвал волнения среди владельцев билбордов, поскольку это поставило под вопрос дальнейшее существование их бизнеса.

Фото: Игорь Филонов
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В течение 2019 года мэрия несколько раз объявляла конкурсы, однако управление ФАС по Иркутской области признавало их незаконными и аннулировало результаты.

К началу 2020-го практически все рекламные щиты оставались в "серой" зоне - договоры на их размещение истекли, однако городская администрация продолжала собирать за них арендную плату. В ситуацию вмешалось УФАС по Иркутской области. Как рассказал руководитель управления Александр Кулиш, ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства, по итогам рассмотрения которого выдало предписание устранить нарушения до 25 января 2020 года.

Но, как выяснила корреспондент "РГ", 95 процентов билбордов по-прежнему остаются вне правового поля. Правда, появилась надежда, что ситуация в скором времени изменится. После избрания нового мэра (им стал бывший председатель правительства Приангарья Руслан Болотов) чиновники пошли на диалог.

- Мы сейчас совместно с администрацией Иркутска и общественными организациями предпринимателей работаем над тем, чтобы как можно быстрее навести порядок с рекламными конструкциями. Сроки исполнения наших предписаний мы продлили до декабря 2020-го, и будем контролировать процесс, - сообщил Александр Кулиш.

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Но есть риск, что городская администрация не успеет уложиться даже в продленные сроки.

Как пояснил председатель комиссии по рекламе Иркутского регионального отделения "Опоры России" Сергей Иоффе, проблема в том, что правовые документы города - правила размещения рекламы, положение о проведении торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и так далее - не соответствуют нормам федерального законодательства. Чтобы объявить торги, муниципальную нормативную базу надо сначала привести в порядок.

- Кроме того, перед проведением торгов надо уменьшить размер арендной платы за землю под конструкциями. Соответствующее постановление мэра не менялось с 2007 года. Заложенный в нем коэффициент инфляции, на который ежегодно повышается размер арендных платежей, неоправданно завышен и не соответствует нынешним экономическим реалиям. Сегодня арендная плата за конструкцию выросла настолько, что приближается к московским и питерским расценкам. И она точно выше, чем в Новосибирске и даже Екатеринбурге. Семь квадратных метров иркутской земли под конструкцией сегодня обходятся владельцу щита в 140 тысяч рублей в год. В то же время, если отталкиваться от кадастровой стоимости земли, те же семь квадратных метров в год стоили бы рублей 300, - добавляет Сергей Иоффе.

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По словам начальника департамента потребительского рынка КУМИ Иркутска Ивана Фоминых, необходимые изменения в нормативную базу внесут к январю 2021 года. Первые торги пройдут ориентировочно в марте. На них будет выставлена примерно половина конструкций, указанных в схеме. В течение года разыграют право на размещение оставшихся билбордов.

В "Опоре России" эти планы считают чересчур оптимистичными. Предприниматели полагают, что торги начнутся не раньше августа следующего года.

При этом власти предупреждают, что схема размещения рекламных конструкций изменится: часть щитов будет убрана "в связи с градостроительной ситуацией". Прежде всего те, что не отвечают требованиям нового ГОСТа по содержанию дорог, касающихся размещения рекламы на обочинах и тротуарах, и те, что установлены на инженерных сетях. Кроме того, муниципальные власти исключили возвращение крупногабаритной рекламы в исторический центр города. Однако в мэрии полагают, что количество конструкций в Иркутске при этом изменится незначительно.

Прямая речь

Сергей Иоффе, председатель комиссии по рекламе Иркутского регионального отделения "Опоры России":

- За последние шесть-семь лет в городе построены целые микрорайоны, а в действующей схеме размещения рекламных конструкций их просто нет - соответственно, там нет и наружной рекламы. Одними из первых на эту проблему обратили внимание депутаты городской Думы - им негде было размещать агитацию в новых жилмассивах во время выборов. Схему, безусловно, надо пересматривать, расширять, но, на наш взгляд, это не получится сделать ни в этом, ни даже в следующем году - задача объемная, чтобы справиться ней в сжатые сроки, просто не хватит времени и людей.

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