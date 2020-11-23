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23.11.2020 15:37
Рубрика: Власть

Омским охотинспекторам вручили 12 внедорожников

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский губернатор Александр Бурков вручил защитникам леса двенадцать комплектов ключей от машин высокой проходимости.
Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников
Фото: Сергей Мельников
Фото: Сергей Мельников
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Новая техника отправится в распоряжение оперативных групп Большереченского, Знаменского, Кормиловского, Крутинского, Нижнеомского, Оконешниковского, Исилькульского, Саргатского, Тюкалинского и Черлакского районов.

Партия УАЗов приобретена на средства регионального бюджета. В этом году на обновление автопарка службы охраны заказников и охотничьих угодий выделено более 40 миллионов рублей. Летом в районы отправились 4 снегоболотохода, 10 автомобилей. Сегодня - еще 12 машин. До конца года поступит еще девять внедорожников с прицепами.

- Это самое масштабное приобретение за последние годы. Автопарк управления по охране животного мира обновится более чем на 60 процентов, - отметил Александр Бурков. - С таким оснащением инспекторы смогут гораздо эффективнее бороться с нарушителями и браконьерами на особо охраняемых территориях.

Фото: Сергей Мельников
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