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23.11.2020 17:49
Рубрика: Власть

Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Александр Щербак / ТАСС Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Самый высокий показатель распространения коронавируса зарегистрирован в Республиках Алтай и Крым, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Вологодской и Смоленской областях, Санкт-Петербурге и Пермском крае, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Александр Астафьев /РИА Новости
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"За прошедшую неделю показатель репродукции в целом по стране составлял единицу, практически не превышая ее", - подчеркнула она на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19. Доля регионов с показателем менее или равным единице за прошедшие две недели был в 53 субъектах Федерации.

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