Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса

Самый высокий показатель распространения коронавируса зарегистрирован в Республиках Алтай и Крым, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Вологодской и Смоленской областях, Санкт-Петербурге и Пермском крае, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"За прошедшую неделю показатель репродукции в целом по стране составлял единицу, практически не превышая ее", - подчеркнула она на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19. Доля регионов с показателем менее или равным единице за прошедшие две недели был в 53 субъектах Федерации.