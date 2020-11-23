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23.11.2020 11:36

"Россети Сибирь" модернизировали линии в муниципалитетах Кузбасса

Компания "Россети Сибирь" завершает реконструкцию электросетей 10 киловольт в муниципалитетах Кемеровской области. Модернизация сетей улучшит качество поставляемой электроэнергии и повысит надежность электроснабжения в десяти населенных пунктах Кузбасса, где проживают около 14 тысяч человек.
Фото: "Россети Сибирь" Фото: "Россети Сибирь"
Фото: "Россети Сибирь"

Обновление электросетевой инфраструктуры в селах и деревнях региона - одно из приоритетных направлений заключенного между энергетиками и администрацией Правительства Кузбасса соглашения о взаимодействии. В 2020 году в программе реконструкции - почти 80 километров сетей Кемеровского, Яйского, Новокузнецкого, Гурьевского, Промышленновского муниципальных округов и Орджоникидзевского района Новокузнецка. Общая сумма инвестиций - более 250 млн рублей.

- Мы очень хорошо понимаем, что для поддержания необходимого уровня надежности, для поддержки предпринимательства, создания социальной инфраструктуры для граждан и в целом для развития экономики важно вкладывать не только в объекты "большой" энергетики. Поэтому направляем общие усилия в том числе и на такие проекты. Это позволит повысить энергоэффективность и снизить уровень износа оборудования. Но самое главное - за счет ликвидации "узких" мест жители получат качественное электроснабжение, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

При реконструкции сетей энергетики используют передовые цифровые технологии, создавая новую систему управления сетью с помощью реклоузеров. В рамках этого проекта на линиях электропередачи их предусмотрено 12 штук. Их главная задача - в случае какого-либо нарушения в сети отключить повреждённую часть, оставив основную под напряжением, а потребителей со светом. Наблюдаемость и дистанционное управление такой сетью повышают оперативность реагирования за счет сокращения времени на осмотр ЛЭП и локализацию нарушения, если все же требуется выезд бригады на место.

Еще одна задача, которая решается с помощью реклоузера - это обеспечение резервирования сети. Он может "закольцевать" две линии электропередачи, подключенные к разным подстанциям. Если происходит отключение на одной из подстанций, реклоузер автоматически включается и переводит питание с одного источника на другой. Тем самым достигается повышение надежности электроснабжения потребителей.

Материал подготовлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

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